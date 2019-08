Hollannissa astui tänään voimaan "burkakielto"

Philippe Huguen

Laki estää joidenkin musliminaisten käyttämien niqabien ja burkien käytön. Kuvassa niqabia käyttävä nainen Ranskan Roubaix'ssa.

Hollannissa on tänään astunut voimaan laki, joka kieltää kasvojen peittämisen julkisissa rakennuksissa ja liikennevälineissä. Laki estää joidenkin musliminaisten käyttämien niqabien ja burkien käytön.

Burka on vartalon kokonaan peittävä vaate, jossa on kasvoverkko, ja niqab on lähes kokonaan kasvot peittävä huntu.

Kasvojen peittämisestä voi saada 150 euron sakon.

Julkisen liikenteen edustajat ovat kuitenkin kertoneet, että burkaan pukeutuneita naisia ei aiota poistaa julkisista kulkuvälineistä. Sairaaloista on kerrottu, että potilaat pääsevät hoitoon riippumatta pukeutumisestaan.

Hollannin sisäministeriön tiedotteen mukaan on tärkeää, että ihmiset ovat tunnistettavissa julkisissa tiloissa kuten sairaaloissa tai julkisissa liikennevälineissä. Musliminaisten asujen lisäksi kielto koskee muitakin kasvoja peittäviä vaatteita.

Hollannin laki ei kiellä burkan käyttöä kadulla toisin kuin Ranskan niin sanottu burkakielto.

Arvioiden mukaan niqabia tai burkaa käyttää maassa 200–400 naista. Hollannissa asuu noin 17 miljoonaa ihmistä.

Laki hyväksyttiin viime kesänä. Äärioikeistolainen poliitikko Geert Wilders ehdotti lakia jo vuonna 2005.