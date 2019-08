Maine tiukan talouskurin miehenä pudotti Olli Rehnin IMF-kisasta, arvioi tutkija – "vahvasti profiloitunut tietyntyyppiseen politiikkaan"

Pääjohtaja on perinteisesti ollut eurooppalainen, mutta säännöstä ei ole kyse. Jos EU-maat eivät pääse sopuun yhteisestä ehdokkaasta, voivat ovet aueta myös Euroopan ulkopuolelta tuleville ehdokkaille.

Rehn perustelee päätöstään sillä, että IMF:n pääjohtajan virkaan on tarpeen saada ehdokas, jonka takana Euroopan maat voivat seistä yhteisesti. LEHTIKUVA / ANNI REENPÄÄ

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin jättäytyminen kisasta Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n pääjohtajaehdokkaaksi ei tullut yllätyksenä Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkija Timo Miettiselle.

"Ei se kovin suuri yllätys ollut. Niiden tietojen varassa, joita olen mediasta lukenut, Ranskalla ja Etelä-Euroopan mailla oli tässä paljon sananvaltaa. Nyt näytti siltä, että Pohjoismaiden ja Baltian maiden kannattama ehdokas tippui ihan viimeisistä kahinoista pois."

Olli Rehnin polku IMF:n huipulle katkesi tutkijan arveluiden mukaan suomalaisen maineeseen tiukan talouslinjan ajurina.

"Tämä on varmaan se keskeisin syy. Olli Rehn on niin vahvasti profiloitunut tietyntyyppiseen politiikkaan nimenomaan Euroopan tasolla talouskomissaarina ollessaan eurokriisin pahimpina vuosina. Tämä maine on selkeästi pysynyt hänen mukanaan Ranskan ja Etelä-Euroopan maiden silmissä."

Tutkijan mukaan jäljellä olevista kahdesta ehdokkaasta bulgarialainen Kristalina Georgieva saattaa olla jossain määrin paremmissa asemissa kuin hollantilainen Jeroen Dijsselbloem, jonka maine muistuttaa osin Rehniä.

"Käsitykseni on, että Georgieva on Ranskan ehdokas ja Ranska vetää näitä neuvotteluita. Se voi antaa osviittaa. Dijsselbloem on euroryhmän puheenjohtajana profiloitunut aika tiukan talouspolitiikan edustajana. Georgievan profiili sopisi maineen perusteella paremmin Etelä-Euroopan maille ja Ranskalle."

Georgievan osakkeita heikentää Miettisen mukaan yli-ikäisyys. Kaikki maat eivät ole innoissaan ikärajasäännön höllentämisestä IMF:n johdossa. Sääntöjen mukaan IMF:n pääjohtajan olisi oltava alle 65-vuotias. Georgieva on juuri 65-vuotias.

Jos EU-maat eivät pysty selkeästi asettumaan yhteisen ehdokkaan tueksi, saattaa eripura avata ovea myös Euroopan ulkopuoliselle ehdokkaalle IMF:n johtoon. Virkaan on perinteisesti valittu eurooppalainen, mutta säännöstä ei ole kyse.

"Tämä on kritiikki, jota monet kasvavista BRICS-maista ovat esittäneet. Ne ovat kyseenalaistaneet jakoa, että Yhdysvalloilla on Maailmanpankin johtaja ja Euroopalla IMF:n johtaja. Voi olla, että jos Eurooppa ei saa vahvaa enemmistöä jonkun ehdokkaan taakse, se voi avata oven Euroopan ulkopuolelta tulevalle ehdokkaalle."

Miettinen kuitenkin uskoo, että eurooppalaisesta ehdokkaasta päästään lopulta sopuun.

Rehn ilmoitti vetäytymisestään perjantaina Twitterissä. Hän perustelee päätöstään sillä, että IMF:n pääjohtajan virkaan on tarpeen saada ehdokas, jonka takana Euroopan maat voivat seistä yhteisesti.

"Tässä vaiheessa vedän nimeni ehdokkaiden listalta, jotta voimme saavuttaa laaja-alaisen konsensuksen sekä maailmanlaajuisen tuen eurooppalaiselle ehdokkaalle", Rehn kirjoittaa.

Rehnin mukaan kyseessä on "poikkeuksellisen merkityksellinen sekä motivoiva työ". Rehniä oli tiedotusvälineisiin levinneiden arvioiden mukaan pidetty yhtenä kolmesta kärkiehdokkaasta arvostettuun virkaan.

Suomen Pankista kerrotaan STT:lle, ettei Rehn aio tällä erää kommentoida päätöstään tarkemmin. Myöskään pääministeri Antti Rinne ei aio tällä erää kommentoida asiaa. STT:n tavoittama pääministerin media-avustaja Joonas Rahkola vetosi pääministerin aikataulusyihin.