"Pysähdymme hetkeksi savuaville rauniolle": Yle teki reportaasimatkan maaseudulle ja löysi pelkkää rappiota – luontokin on muuttunut kaatopaikaksi

"Löydämme punaisen tuvan. Perunamaata täällä ei ole kuokittu enää aikoihin", artikkeli tunnelmoi.

Yle julkaisi torstaina artikkelin, jossa toimittaja ja kuvaaja tekevät road tripin eli automatkan suomalaiselle maaseudulla. Artikkeli on kuvitettu hylätyillä rakennuksilla, pihoilla ja koneilla. Tekstiä on niukasti ja se on synkän sävyistä.

"Moni on täältä lähtenyt. Maaseutu vanhenee. Syntyvyys vähenee ja muuttoliike kaupunkeihin kiihtyy."

"Matkalla ohitamme monta hiljentynyttä taajamaa. Ne olivat joskus monipuolisia kauppakeskuksia. Muistoksi niistä ajoista on jäljelle jäänyt tuhansia ja tuhansia tyhjiä kauppaneliöitä."

"Kuka uskaltaisi yrittää?"

"Point of no return" eli piste, josta ei ole paluuta.

"Pysähdymme hetkeksi savuaville raunioille miettimään asioita", artikkeli jatkuu ja listaa matkan varrelta löytyneet tyhjät kauppakiinteistöt.

Artikkelin mukaan maaseudun selviytymisstrategia alkaa menettää uskottavuuttaan. Jopa luonnon löytyminen maaseudulta on sen mukaan epävarmaa.

"Luontoon hylätyt jätteet kertovat omaa kieltään."

Toisin kuin arvaisi, juttu ei ole maaseudulle eksyneen helsinkiläisen kynästä. Yle Pohjanmaan päällikkö Hannele Haanpää-Holappa kertoo, että juttu on tehty aluetoimituksessa ja toimittaja itse asiassa asuu keskellä maaseutua.

"Käytännössä lähes päivittäin toimittajamme tekevät maaseudusta juttuja, usein positiivisia tarinoita maaseudun yritysten innovaatioista ja maaseudun ihmisten tarinoista. Eli me työssämme hengitämme ja elämme rinta rinnan heidän kanssaan tiiviissä kanssakäymisessä", Haanpää-Holappa kuvailee.

Etelä-Pohjanmaalla on vahvaa ruuan alkutuotantoon liittyvää yrittäjyyttä ja se näkyy aluetoimituksen sisällöissä säännöllisesti. Tämän yksittäisen jutun oli tarkoitus antaa maaseudusta toisenlainen kuva.

"Meillä ei todellakaan ole mitään tarvetta tai agendaa, jonka turvin mollaisimme tai väheksyisimme maaseutua tai sen ihmisiä. Ei Pohjanmaalla eikä koko Ylessä", Haanpää-Holappa vakuuttaa.

"Tämä juttu on Ylen uudenlainen, niin sanottu kuvavetoinen verkkosisältö eli siinä ovat kuvat pääosassa. Harkittuja, pysäyttäviä ja visuaalisia kuvia. Toki asiaraami on aina jutuissa mukana, mutta varsinainen, puhdas uutisjuttuhan tämä ei ole. Pikemmin se on näkökulma tai ilmiöjuttu maassamme meneillään olevasta kehityksestä, maaseudun autioitumisesta, jolle pyrimme antamaan kasvot."

"Suomen kaupungistumisesta ja maaseudun autioitumisestahan on puhuttu jo vuosia. Tämä kuvajuttu on siis ainoastaan yksi näkökulma maaseudun elämästä. Siinä on tietoisesti katsottu maaseutua sen karumman, autioituvan maaseudun näkökulmasta, tehty ne jäljet näkyväksi. Myös tämä puoli maaseudusta on tämän päivän Suomessa totta."

