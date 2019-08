Suomalainen miinalaiva loukkasi Venäjän alueellista koskemattomuutta Suursaaren länsipuolella

Alus oli suorittamassa valvontatehtävää. Tapauksesta on käynnistetty tutkinta.

Merivoimien mukaan miinalaiva Hämeenmaa oli suorittamassa alueellisen koskemattomuuden valvontatehtävää itäisellä Suomenlahdella. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Miinalaiva Hämeenmaa rikkoi Venäjän alueellista koskemattomuutta eilen maan aluemerellä, Merivoimat tiedottaa. Suomen viranomaiset ovat pahoitelleet tapahtunutta Venäjälle.

Merivoimien mukaan miinalaiva oli suorittamassa alueellisen koskemattomuuden valvontatehtävää itäisellä Suomenlahdella.

Merivoimien esikuntapäällikkö Tuomas Tiilikainen kertoo STT:lle, että ylityspaikka oli Suursaaren länsipuolella. Laiva kulki lyhyen matkaa Venäjän aluemeren puolella, syvimmillään noin 600 metriä.

Merivoimien mukaan alus poistui heti virheen huomattuaan takaisin kansainväliselle merialueelle ja ilmoitti asiasta operatiivisten johtosuhteiden mukaisesti.

Tiilikainen ei ota kantaa siihen, keneltä tieto alueloukkauksesta tuli.

"Tärkeintä on Merivoimien kannalta se, että virhe on havaittu ja siitä on asianmukaisesti ilmoitettu eteenpäin", hän sanoo.

Tiilikainen ei myöskään ota kantaa siihen, oliko laivan lähellä venäläisiä aluksia.

Valvontatehtävään ei Tiilikaisen mukaan liity "mitään provosoivaa".

" Alueellisen koskemattomuuden valvontatehtävä on meidän perustehtävä. Sen mukaan alukset ovat toimineet siellä", Tiilikainen toteaa.

"Alukset seuraavat meriliikennettä omilla sensoreillaan."

Tiilikaisen mukaan aluksella on aina omasuoja-aseistus päällä, jota alueellisen koskemattomuuden valvontatehtäviin tarvitaan. Käytännössä tämä tarkoittaa tykistöaseistusta. Muuta aseistusta hän ei kommentoi.

Hämeenmaa-luokan miinalaivat kykenevät kulkemaan sekä avomerellä että jäissä. Niitä käytetään miinoitustehtävien lisäksi meriliikenteen suojaamiseen, merialueen valvontaan ja johtoaluksina. Merivoimilla on kaksi kyseisen luokan alusta.

Venäjä aloitti eilen Itämerellä sotaharjoituksen. Yhteyttä tapauksen ja sotaharjoitusten välille ei Tiilikaisen mukaan tule vetää.

"Harjoitukset ovat eteläisellä Itämerellä ja tämä tapahtui eteläisellä Suomenlahdella", Tiilikainen sanoo.

Tiilikainen ei osaa kommentoida sitä, milloin viimeksi vastaavanlaista olisi tapahtunut. Vastaavat tapaukset ovat joka tapauksessa harvinaisia.

"Pyritään omassa koulutuksessa ja toiminnassa minimoimaan tällaiset mahdollisuudet, ettei näitä pääse käymään", Tiilikainen kertoo.

Merivoimat on käynnistänyt tapauksesta tutkinnan.