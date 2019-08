Autoilija, koulu alkaa! – Kyselyn mukaan kaksi viidestä suomalaisesta on joutunut suojatiellä vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen

Liikenneturva korostaa, että aikuiset ovat vastuussa lasten turvallisesta koulumatkasta, jossa tien ylitys on usein eniten riskialtis kohta. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Kolme viidestä pitää suojatien ylittämistä jalankulkijana turvallisena, kertoo Liikenneturvan tuore kysely. Moni on kuitenkin kokenut suojatiellä myös vaaratilanteita.

Liikenneturva korostaa, että aikuiset ovat vastuussa lasten turvallisesta koulumatkasta, jossa tien ylitys on usein eniten riskialtis kohta.

Liikenneturva kartoitti suomalaisten suojatiekokemuksia touko-kesäkuussa. Yli tuhannesta kyselyyn vastaajasta 44 prosenttia kokee autoilijoiden huomioivan jalankulkijat hyvin liikennevalottomilla suojateillä.

Viidesosa kuitenkin kertoo, että heidän usein käyttämillään reiteillä on suojateitä, joiden ylittämistä he pelkäävät. Kaksi viidestä kertoo joutuneensa kävelijänä suojatiellä vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen.

"Tien ylitys on monen reitin varrella se paikka, jonka turvallisuus huolettaa eniten. Haastan kaikki aikuiset toimimaan itse hyvinä esimerkkeinä", sanoo Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen tiedotteessa.

Kyselyyn vastanneista autoilevista joka neljäs kokee ajamisen hitaaksi ja ärsyttäväksi, jos antaisi tilaa jokaiselle suojatielle pyrkivälle.

Emme ole liikenteessä yksin, Tarvainen huomauttaa. Hän muistuttaa, että liikenteessä olemiseen kuuluu myös toisten tienkäyttäjien huomioon ottaminen ja yhteisten sääntöjen kunnioitus.

"Jos tien antaminen ärsyttää, on muutettava omaa asennetta."

Positiivinen asia on se, että viimeiseen kolmeen vuoteen lapsille tai nuorille ei ole tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta suojatieonnettomuutta.

"Muutos suojatiekulttuurissamme on käynnissä. Paljon on vielä tehtävää, ja kaikki voivat vaikuttaa kehitykseen. Tieliikenteen turvallisuus on osa sisäisen turvallisuuden kokonaisuutta, johon on hallitusohjelmassakin kiinnitetty huomiota."

Liikenneturva ehdottaakin, että valtakunnallisen liikenneturvallisuustyön suunnittelussa ja toteutuksessa otettaisiin oppia tiehankkeista tutusta allianssimallista.

"Allianssimalli on yhdessä tekemistä usean alan ja organisaation kesken yhteisen tavoitteen eteen."

Kokemuksia suojateistä ja liikenteestä kerättiin 15–79-vuotiailta. Vastaajista autoilevia oli lähes 80 prosenttia. 90 prosenttia heistä sanoi antavansa usein tilaa jalankulkijalle suojatiellä, vaikka perässä olisi muita ajoneuvoja.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS.