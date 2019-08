Peliyhtiö Rovion liikevoitto pieneni – uusille markkinoille laajentuminen laski tulosta

"Tällä hetkellä Roviolla on 11 peliä eri kehitysvaiheissa, ja näistä kolme peliä on koemarkkinoinnissa".

Jarkko Sirkiä

Rovion Angry Birds-peleistä ja -elokuvista tutut hahmot voi nähdä myös lasten leikkipuistoissa.

Peleistään tunnetun viihdeyhtiö Rovion oikaistu liikevoitto pieneni 5,3 miljoonaan euroon vuoden toisella neljänneksellä. Viime vuoden huhti-kesäkuussa yhtiö ylsi 6,0 miljoonan euron liikevoittoon. Yhtiön liikevaihto pysyi ennallaan 71,8 miljoonassa eurossa.

Toimitusjohtaja Kati Levorannan mukaan liikevoiton lasku johtui pääosin pelisuoratoistopalvelua kehittävän Hatch Entertainmentin laajentumisesta uusille markkinoille 5G-verkkojen levittäytymisen myötä. Rovio omistaa 80 prosenttia Hatch Entertainmentista.

Valtaosan yhtiön liikevaihdosta tulee peleistä. Rovio Games -liiketoiminnan liikevaihto oli 65,4 miljoonaa euroa. Rovion uusin peli Angry Birds Dream Blast saavutti 14,0 miljoonan euron bruttomyynnin. Sitä edellä yhtiön myynnissä vuoden toisella neljänneksellä oli Angry Birds 2.

"Olemme hyvin innostuneita kehitteillä olevista uusista peleistämme: Tällä hetkellä Roviolla on 11 peliä eri kehitysvaiheissa, ja näistä kolme peliä on koemarkkinoinnissa. Tavoitteenamme on julkaista vähintään yksi peli maailmanlaajuisesti vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla", Levonranta toteaa yhtiön tiedotteessa.

Yhtiö jatkaa edelleen myös elokuvien tekoa. Angry Birds -elokuvan jatko-osa saa maailmanlaajuisesti ensi-iltansa elokuusta alkaen. Yhtiö odottaa elokuvan tuovan lisää pelaajia Angry Birds -peleille.