Kotimaa

Maanteiden liikkuvat taideteokset kurvasivat jälleen Alahärmään: Madonna ja Rollarit mukana Power Truck Show'ssa Kotimaa Kauhava Antti Kantola Raskaan kaluston katselmuksessa komeilee 500 toinen toistaan upeampaa autoluomusta. Viimeisteltyjä maalauksia ja loppuun asti hiottuja yksityiskohtia riittää – samoin rosterin kiiltoa karjapuskureissa ja valoraudoissa.

Johannes Tervo

Lapualainen Erkki Ristimaa perusti Kuljetus Ristimaa Oy:n vuonna 1982, Juha Ristimaa jatkaa isänsä työtä. Alahärmän Power Truck Show’ssa on useita Ristimaan autoja. Yksi näyttävimmistä on vuosimallin 2013 Scania R560, jonka maalausten aiheena on Madonna.

Autojen rakentelu ja maalaaminen on rakas harrastus seinäjokelaiselle Juha Ristimaalle. ”Vuonna 1993 aloitettiin, silloin maalattiin isän auto. Sillä osallistuimme Karjaan rekkafestivaaleille.” Auto palkittiin, ja innostus lajiin kasvoi. Kuljetusyritys on miehen päätyö, mutta rakentamisesta ja maalaamisesta on tullut sivuelinkeino. Ristimaan Madonna-Scania on varma katseenvangitsija. Se voitti vuonna 2013 Nordic Trophy -palkinnon "raskaan kaluston kauneuskilpailussa”, joka järjestetään Mantorpissa Ruotsissa. ”Taustojen ja suorien linjojen maalauksissa on käytetty sapluunakalvoja. Madonnan kuvat ovat Perttu Papusen käsialaa. Hän on maalannut ne vapaalla kädellä kynäruiskua käyttäen”, Ristimaa kertoo. ”Perttu on huippukaveri maalaajana”, hän kehuu taiteilijaa. Alahärmässä järjestettävä Power Truck Show on kasvanut kuljetusalan suurtapahtumaksi. Tänä vuonna 15. kerran järjestettävä raskaan kaluston katselmus on alallaan Euroopan suurimpia. Tapahtuman järjestää PTS Messut Oy. Juha Ristimaa on yksi yhtiön osakkaista. Muut ovat alahärmäläiset Hannele Loukasmäki, Ari Nukala ja Mikko Nukala sekä alajärveläinen Rami Tynjälä. "Viime vuonna kävijöitä oli noin 30 000, samaan määrään pyritään nyt. Olisihan se hienoa, jos pienen juhlavuotemme kunniaksi syntyisi uusi yleisöennätys", Mikko Nukala sanoo. Johannes Tervo Power Truck Show on paisunut niin suureksi, että sen järjestäminen on ympärivuotista työtä, Hannele Loukasmäki ja Mikko Nukala kertovat. Johannes Tervo Saksassa Thüringenissä asuvat Jens ja Ramona Nössler osallistuvat toista kertaa Alahärmän autonäyttelyyn. Nösslerin pariskunnan mukana Härmään saapuivat Mick Jagger, Keith Richards ja muut The Rolling Stones -yhtyeen muusikot. Johannes Tervo Sergei Petuhof on tämänvuotisen Power Truck Show'n kaukaisin vieras. Petuhof ajoi Pohjanmaan lakeuksille Venäjältä Jakutian eli Sahan tasavallasta. Tulomatkalla Volvon mittariin kertyi noin 11 000 kilometriä. "Ensimmäisen tapahtuman autonäyttelyssä silloin vuonna 2005 oli noin 70 osanottajaa. Messuosastoja oli vain vähän”, Mikko Nukala muistelee. Tapahtuma laajeni ripeästi. Maine kiiri myös ulkomaille. Yleisöä alkoi virrata Alahärmään enemmän ja enemmän. ”Tänä vuonna näyttelyssä on 500 osanottajaa. Mukana ovat Suomen, Pohjoismaiden ja muun Euroopan näyttävimmät autot. Ulkomailta on yli 50 ajopeliä.” Nukala muistuttaa, että kustomoidun raskaan kaluston katselmus on vain osa tapahtumaa. Kuljetusmessut on suunnattu ammattiväelle. ”Messuosastoja on nyt 160. Mukana on kutakuinkin kaikki kuljetusalaan liittyvä.” Tapahtuman seminaari pureutui tänä vuonna raskaan liikenteen käyttövoimiin: mitä ne ovat nyt ja mitä tulevaisuudessa. Johannes Tervo Tanskalainen Leif Nielsen viimeistelee Scania S650 -autoaan näyttelykuntoon. Nielsen saapui Alahärmään Pohjois-Jyllannissa sijaitsevasta Aarsin kaupungista. "Tämä on upea ympäristö tapahtumalle", hän ihasteli PowerPark-huvipuistoa. Johannes Tervo Oikean soundin lähde. Johannes Tervo Crocsit on kielletty tämän Scanian ohjaamossa. Johannes Tervo Kotka on laskeutunut keulalle. Power Truck Show on paisunut niin suureksi, että sen järjestäminen on ympärivuotista työtä. ”Ydinryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa. H-hetken lähestyessä työtahti kiristyy, silloin väkeä tarvitaan enemmän ja enemmän”, Mikko Nukala kertoo. Sekä hän että järjestelyissä tiiviisti mukana oleva Hannele Loukasmäki kiittävät tapahtuman tekijöitä. ”Meillä on tosi hyvä porukka, kiireisimpänä aikana töitä paiskii 300–400 ihmistä”, Loukasmäki sanoo. ”Kökkäporukassa on esimerkiksi urheiluseurojen aktiiveja, jotka rahoittavat palkkioilla seuratoimintaa.” Johannes Tervo Latvialainen, lähellä Riikaa asuva Edgars "Rudais" Samedovys on kolmannen polven rekkamies. Autojen sisustamisesta on kehkeytynyt hänelle melkeinpä päätyö. Scania R500:n ohjaamo on totta kai Samedovysin omaa käsialaa. Johannes Tervo Tämä porukka on maalattu saksalaisen Spedition Eisingerin DAF:n perävaunuun. Johannes Tervo Kaikki kunnossa katselmukseen. Akselistoratkaisu näyttää olevan 6 x 4. Yksi salaisuus Power Truck Show’n menestykseen on PowerPark-elämyspuisto, joka on ollut tapahtuman tyyssija alusta alkaen. ”Onhan tämä ainutlaatuinen ympäristö messujen järjestämiseen”, Mikko Nukala kiittää teollisuusneuvos Jorma Lillbackan perustamaa huvipuistoa. ”Esimerkiksi monet ulkomaiset osanottajat ovat ihmetelleet, kuinka täällä peltojen keskellä voi olla tällainen tapahtumakeidas.” Mikko Nukala innostui raskaan autokalustonsa rakentamisesta ja maalaamisesta 1980-luvun alussa. ”Olin mielestäni rakentanut tosi komean auton, jolla suuntasin Ruotsiin Mantorpin näyttelyyn vuonna 1982. Pelipaikalla tajusin hyvin nopeasti, että on palattava takaisin Härmään autoa parantelemaan.” Taito karttui ja pian Nukalan autoista tuli käsite alan piireissä. ”Vuosina 1985–2000 rakensin 19 rekkaa. Niillä haettiin palkinnot myös Mantorpista.” Nyt rakentelu on jäänyt, Nukala keskittyy Power Truck Show’n järjestämiseen. ”Ja puutavaran ajoon. Vuodesta 1966 lähtien olen ajanut puuta päivittäin. Nautin siitä. Se on kova mutta hieno laji.” Johannes Tervo Power Truck Show huipentuu tänään. Perjantain perusteella on täysin mahdollista, että kaksipäiväinen tapahtuma saavuttaa 30 000–35 000 kävijän tavoitteensa. Johannes Tervo Autot ovat sieviläisen Markku Korkia-ahon ammatti ja harrastus. "Nykyisin ajan pääasiassa linja-autoa, mutta myös kuorma-autoa ja taksia olen kuljettanut", hän kertoo. Korkia-aho on Suomen Veteraanikuorma-autoseuran aktiivinen jäsen. Tässä hän istuu vuosimallin 1969 Volvo N86:n puikoissa. Johannes Tervo Tämä Gaz on valmistettu autotehtaassa, joka on nimetty Vjatšeslav Molotovin mukaan. Molotov toimi Neuvostoliiton ulkoministerinä vuosina 1939–1949 ja 1953–1956. Johannes Tervo Wilke on suomalainen kuorma-autoharvinaisuus. Niitä rakennettiin Wihuri-yhtymän Teijon-tehtailla noin 120 kappaletta 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa. Wilke perustui Volvo-kuorma-autojen tekniikkaan. Nokaton bulldog-ohjaamo mahdollisti jopa kahdeksan metriä pitkän lavan. Aiheet Alahärmä Ari Nukala Hannele Loukasmäki Jorma Lillbacka Juha Ristimaa Kauhava Mikko Nukala Perttu Papunen Power Truck Show PowerPark Rami Tynjälä