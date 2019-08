Tulli tehostaa sikaruton torjuntaa ruokakoira Ricon avulla – komissaari Andriukaitis kehuu Suomen toimenpiteitä: "Kreikan kannattaa ottaa mallia"

Jaana Kankaanpää

Koiranohjaaja ja tullitarkastaja Kimmo Linden esitteli tiistaina medialle nelikuukautista labradorinnoutaja Ricoa. Se aloittaa ruokakoiran tehtävässä ensi kesänä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Tulli tehostaa afrikkalaisen sikaruton (ASF) torjuntaa kouluttamalla toisen ruokakoiran Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Syynä on sikaruton nopea leviäminen Aasiassa, erityisesti Kiinassa, sekä samaan aikaan alueelta Suomeen kasvaneet matkustajamäärät.

Sikarutto voi levitä ihmisen, eläinten, elintarvikkeiden tai niiden saastuttamien tavaroiden välityksellä. Ruokakoiran tehtävänä on etsiä matkatavaroista laittomia eläinperäisiä elintarvikkeita.

"Jokaisella meistä on vastuu, ettemme tuo mukanamme tuliaisina mitään lihaa, jotta emme vahingossakaan levittäisi eläintauteja tuliaisruuan mukana", muistutti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tiistaina lentoasemalla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Suomen ensimmäinen ruokakoira Aino aloitti vastaavassa työssä viime kesänä itärajalla. Kultainennoutaja on menestynyt työssään menestyksekkäästi ja havainnut jo yli tuhat kiloa laittomia ruokatuliaisia.

"Hyvien kokemusten ja tulosten kautta päädyimme laajentamaan ruokakoiratoimintaamme", ulkomaankauppa- ja verotusosaston ylijohtaja Jarkko Saksa totesi.

Tullin uusi ruokakoira, neljän kuukauden ikäinen labradorinnoutaja Rico näyttäytyi ensimmäistä kertaa julkisuudessa eilen tiistaina ohjaajansa Kimmo Lindenin vierellä.

Peruskoulutusta läpikäyvä Rico aloittaa työt lentoasemalla ensi kesänä. Lisäksi se etsii pääkaupunkiseudun satamissa villisian lihaa sisäliikenteen matkustajien matkatavaroista.

EU:n terveys- ja elintarvikekomissaari Vytenis Andriukaitis latoi tiedotustilaisuudessa kehuja Suomelle onnistuneesta sikaruton torjunnasta tiukan rajavalvonnan ja tiedottamisen ansiosta.

"Suomi osoittaa, että sikaruton torjuminen ja maan sikatilallisten suojeleminen on mahdollista", hän kommentoi MT:lle.

"Haluan kiittää Suomen hallitusta, Ruokavirastoa ja muita viranomaisia erinomaisesta työstä. Siitä huolimatta, että Suomi on sekä Venäjän että Viron naapurimaa, on sikaruton leviäminen rajan yli saatu estettyä", hän totesi samalla puista pöytää koputtaen.

Andriukaitis sanoi aikovansa levittää Suomessa oppimaansa tietoa ruokakoirien käytöstä sikaruton torjunnassa myös muihin Euroopan maihin.

"On erittäin tärkeää näyttää esimerkkiä Kreikalle", hän painotti.

Kreikan rajamaa on Bulgaria, jossa sikarutto on kurittanut rajusti sikatilallisia. Kreikka on kieltänyt sianlihan tuomisen Bulgariasta, mutta laitonta kaupankäyntiä se ei silti estä. "Ruokakoirat olisivat oiva apu maiden välisen laittoman elintarvikekaupan suitsemiseen", Andriukaitis uskoo.

Suomen lisäksi Iso-Britannia on ainut EU-maa, jolla on käytössään elintarvikkeisiin erikoistuneita tullikoiria.

Afrikkalaisen sikaruton nopea leviäminen maailmalla on huolestuttavaa.

"Muun muassa Baltian maissa ja EU:n kaakkoiskulmalla tilanne sikaruton leviämisen kanssa on nyt hyvin vaikea. Myös Aasiassa, etenkin Kiinassa, tauti on edennyt viime aikoina kulovalkean tavoin", Leppä summaa tilannetta.

Jos sikarutto leviäisi Suomeen, aiheuttaisi se sikataloudelle miljoonien tappiot ja jäädyttäisi Suomen useisiin Aasian maihin hyvin alkaneen sianlihan viennin.

"Jo pieni ja vähäpätöiseltä tuntuva meetvurstinpala tuliaisvoileivän sisällä voi sisältää virusta. Osassa lihatuotteita se säilyy jopa vuoden ajan", Leppä muistutti.

Tullin valvontajohtaja Mikko Grönbergin mukaan uuden ruokakoiran myötä Tullin elintarvikkeiden haltuunottojen odotetaan moninkertaistuvan lentoasemalla. Matkustajien tietoisuus laittomien elintarvikkeiden maahantuonnista on kuitenkin hänen mielestään parantunut.

Ruokakoiran kouluttamisen lisäksi Tulli rakentaa koko itärajan ja tärkeimmät lentoasemat kattavan informaatiojärjestelmän, jolla tehostetaan eläintaudeista varoittavan tiedon jakamista.

