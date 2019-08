Kotimaa

Yle: Helsingin poliisi käynnisti selvityksen tutkinnanjohtajasta Kotimaa STT Tutkinnonjohtajan oma tausta on vihreissä – tutkii toisten puolueiden edustajia.

Mikko Stig

Helsingin poliisi on käynnistänyt selvityksen tutkinnanjohtajasta, jonka on poliittinen tausta on vihreissä. Tutkinnanjohtaja on tutkinut toisten puolueiden edustajia koskevia tapauksia.

Helsingin poliisi on käynnistänyt selvityksen, joka koskee vihreisiin kuulunutta tutkinnanjohtajaa, kertoo Yle. Helsingin poliisi kertoo Ylelle saaneensa kielteistä palautetta siitä, että Päivi Räsästä (kd.), Hussein al-Taeeta (sd.) ja Juha Mäenpäätä (ps.) koskevat tutkinnat kiihottamisesta kansaryhmää vastaan ovat tutkinnassa rikoskomisario Pekka Hätösellä, sillä Hätösellä on tausta vihreissä. Hätönen oli viime kunnallisvaaleissa vihreiden ehdokkaana Espoossa. Helsingin poliisi kertoi Ylelle aloittaneensa aamulla selvityksen siitä, kuuluuko Hätönen yhä vihreisiin ja voiko hän toimia tutkinnanjohtajana. Poliisipäällikkö Lasse Aapio Helsingin poliisista kertoi puolen päivän jälkeen STT:lle, että selvitys on edennyt siinä määrin, että on tullut ilmi, ettei Hätönen ole nykyisin vihreiden jäsen. Aapion mukaan poliisi kertoo selvityksen etenemisestä muilta osin tänään iltapäivällä. STT ei ole toistaiseksi tavoittanut Hätöstä kommentoimaan. Kansanedustajia koskevat tutkinnat liittyvät al-Taeen kirjoituksiin Facebookissa, Räsäsen tviittiin sekä Mäenpään eduskunnassa pitämään puheeseen. Aiheet Helsingin poliisi