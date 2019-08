Todistusvalinnalla haluttiin vähentää valmennuskurssien tarvetta – kurssien suosio jatkaa kuitenkin kasvuaan

Antti Aimo-Koivisto

Opiskelijoita valmennuskurssilla Helsingissä elokuussa. Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Korkeakoulujen siirtyminen todistusvalintaan on satanut osin valmennuskursseja tarjoavien yritysten laariin. STT:n haastattelemat yritykset kertovat, että lukion valmennuskurssien ja abikurssien suosio on lisääntynyt uudistuksen myötä.

Pääsykokeiden painoarvon vähenemisen on arveltu aiheuttavan osallistujakadon niihin valmentavilla kursseilla, mutta osallistujamäärät eivät yritysten mukaan ole ainakaan vielä juuri järkkyneet pääsykokeisiin valmentavilla kursseilla.

Todistusvalinnasta tulee ensi vuonna pääasiallinen väylä korkeakouluun, mutta pääsykokeita on jo kevennetty ja esimerkiksi kauppatieteissä hakukohteiden aloituspaikoista 60 prosenttia täytetään jo nyt todistuksen perusteella. Opetusministeriö on perustellut uudistusta muun muassa sillä, että se vähentäisi maksullisten valmennuskurssien käyttöä ja näin ollen edistäisi tasa-arvoa korkeakouluun hakevien kesken.

Valmennuskursseja tarjoavat yritykset kuitenkin kertovat STT:lle, että niiden asiakasmäärät ovat kasvaneet lukion valmennuskurssien ja abikurssien suosion lisäännyttyä.

"Siihen voi olla monta tekijää, mutta yksi on varmasti tietoisuus siitä, että eritoten ylioppilaskokeen arvosanoilla on valtava merkitys korkeakoulujen todistusvalinnassa", sanoo lukiolaisille ja peruskoululaisille valmennuskursseja tarjoavan TutorHousen toimitusjohtaja Pekka Impiö.

Eximian markkinointi- ja asiakaspalvelupäällikkö Mikael Öhman sanoo lukion valmennuskurssien ja abikurssien suosion kasvaneen merkittävästi. Samaa kertoo Valmennuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Nousiainen.

"Kaikki abikurssit ovat myyneet aiempia vuosia paremmin. Lukiolaiset ovat yllättävän nopeasti mieltäneet todistusvalinnan tarkoituksen, mekin yllätyimme siitä."

Esimerkiksi alan selkeästi suurimman toimijan Valmennuskeskuksen liikevaihto on kasvanut viime vuosina. Sen tuorein liikevaihto oli yli kahdeksan miljoonaa euroa, ja yritys teki lähes 400 000 euron voitollisen tuloksen. Tämän vuoden lukuja ei ole vielä saatavissa.

Yritysten mukaan osallistujamäärät ovat nousseet varsinkin kursseilla, joiden aineista saa todistusvalinnassa hyvät pisteet. Äidinkielen ja pitkän matematiikan kerrotaan olevan suosituimpia aineita.

"Äidinkielen ilmoittautumismäärät ovat kaksinkertaistuneet meillä heinä-elokuun aikana aiempaan verrattuna", sanoo Valmennuskeskuksen Janne Nousiainen.

Eximian Mikael Öhmanin mukaan osa aiemmin suosituista valmennuskursseista on menettänyt osallistujia, koska niiden aineista ei saa paljon pisteitä todistusvalinnassa.

"Ennen terveystieto oli hyvin suosittu kurssi, koska se oli niin sanotusti helppo aine saada hyvä arvosana. Mutta kun siitä ei enää ole niin suurta hyötyä pisteiden valossa, on osallistujamäärä vähän pudonnut."

Valmennuskursseja tarjoavat yritykset uskovat kurssien suosion nousun johtuvan niin opiskelijavalintauudistuksesta kuin vanhempien ja nuorten asennemuutoksesta.

"Vanhemmat ovat aina olleet kiinnostuneita lastensa menestyksestä. Toiset käyttävät rahojaan tukeakseen lastensa harrastusta ja toiset oppimista", TutorHousen Pekka Impiö huomauttaa.

Opetusneuvos Ilmari Hyvönen opetusministeriöstä ei vedä suoria johtopäätöksiä valmennuskursseja tarjoavien yritysten kertomien tietojen ja opiskelijavalintauudistuksen välille.

"Todistusvalinnan suuri lisääminen tapahtuu vasta ensi vuonna, joten on vaikeaa sanoa, miten tämä asia tarkkaan ottaen liittyy uudistukseen. Muutaman yrityksen kautta on vaikeaa vetää johtopäätöstä siitä, että valmennusmarkkinat olisivat kasvaneet pysyvästi. Mutta on tämä mielenkiintoinen tieto, jota kannattaa seurata", Hyvönen sanoo.

Hyvönen uskoo, että kun aiempaa isompi osa paikoista täytetään todistusvalinnalla, saavat valmennuskursseja käymättömät isomman osan paikoista. Hänen mukaansa merkittävä määrä opiskelijoita valitaan korkeakouluihin yhä pääsykokeilla, mikä tarjoaa valmennuskursseja tarjoaville yrityksille markkinaraon.

"Tulee myös mieleen, että mitä isommalta kurssien kysyntä saadaan kuulostamaan, sitä isommaksi se kasvaa. Tämäkin on hyvä pitää mielessä."

Opetusministeriössä seurataan sitä, miten todistusvalintaan siirtyminen vaikuttaa muun muassa valmennuskursseihin.

"En osaa etukäteen sanoa, mitä tarvittavat uudistukset olisivat, jos jotain epätoivottuja piirteitä tulisi matkan varrella vastaan, liittyivät ne opiskelijauudistukseen tai mihin tahansa. Mutta onhan tuo (valmennuskurssien osallistujamäärien nousu) vakava huoli, että mihin se kehittyy", Hyvönen sanoo.

Ylioppilastodistuksen painottaminen on herättänyt monenlaisia huolia. Uudistuksen on esimerkiksi pelätty lisäävään lukioiden eriarvoistumista – niin sanottujen eliittilukioiden oppilaiden pelätään jyräävän muut korkeakouluhauissa. Tämä taas on herättänyt huolta siitä, että jo yläkoulussa ryhdytään kilpailemaan hyvän lukiopaikan varmistamiseksi.

TutorHouse tarjoaa kursseja peruskoululaisille, ja Pekka Impiön mukaan myös niiden kysyntä on kasvanut.

"Nyt puhutaan yläkoululaisista, jotka tulevat lukiovalintojen kynnykselle. Peruskoululaisten suurin motivaatio valmennuskursseilla on halu nostaa keskiarvoa, jotta päästään haluttuun lukioon", Impiö sanoo.

"Eritoten tänä kesänä huomasimme, että ysille menevät ovat todella kiinnostuneita kertaamaan peruskoulun matematiikan, englannin ja ruotsin."

Valmennuskeskus ja Eximia eivät vielä tarjoa kursseja peruskoululaisille, mutta ovat miettineet asiaa. Janne Nousiainen arvelee, että Valmennuskeskus ryhtyy tarjoamaan peruskoulukursseja parin vuoden sisällä.

"Ne ovat varmaan seuraava askeleemme, mutta tässä on vielä tekemistä, kun siirrytään pääsykoeorientoituneesta valmennuksesta koko lukion kattavaksi valmennukseksi."

Kurssien osallistujien osaamisen kerrotaan vaihtelevan runsaasti.

"Aika tasaisesti on niitä huippuja, jotka haluavat varmistaa sisäänpääsyn korkeakouluun. Sitten on myös niitä, jotka kamppailevat sen kanssa, pääsevätkö läpi ylioppilaskirjoituksista", Nousiainen kertoo.

Öhmanin mukaan varsinkin korkeimman tason kurssit houkuttelevat osallistujia.

"Sanoisin, että kahdesta vaihtoehdosta korkeamman tason ryhmä on se, joka täyttyy. L-arvosanaa tavoittelevien kurssit ovat olleet suositumpia viime keväänä."