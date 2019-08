Maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseen kehitetty hanke näyttää pysäyttäneen pohjoispohjanmaalaisen pikkukunnan väestökadon: ”Ei ehkä pitäisi nuolaista ennen kuin tipahtaa"

Kari Salonen

Maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseen ja väestön lisäämiseen kehitetty Älykylä -konsepti saattaa olla jopa suunniteltua tehokkaampi tapa elävöittää maaseutua. Pohjois-Pohjanmaalla Utajärvellä viime syksynä aloitettu GeoHouse Älykylä näyttää nimittäin pysäyttäneen kunnan väestökadon.

Tilastokeskuksen mukaan toisella vuosineljänneksellä Utajärven väestö on kasvanut yhdellä. Väestön kasvaminen yhdelläkin asukkaalla on merkittävä asia, sillä Utajärven väestönkehitys on ollut pitkään laskusuunnassa sen lähikuntien tavoin. On syytä pitää mielessä, että muutos voi olla myös väliaikainen.

Älykylä-hankkeen taustalla oleva Arctic Smart Village Oy:n mukaan tulos osoittaa selvästi sen, että aktiivisilla toimilla maaseutukunta voi muuttaa kehityksen suuntaa. Utajärvellä on uusien asumisen ratkaisujen kehittämisen lisäksi otettu käyttöön muun muassa lapsiperhepaketit.

”Ei ehkä pitäisi nuolaista ennen kuin tipahtaa, mutta onhan tämä erinomainen uutinen Utajärvelle ja meille”, konseptin kehittänyt Arctic Smart Village Oy:n toimitusjohtaja Juri Laurila toteaa tiedotteessa.

Utajärvellä asuu noin 2800 asukasta.

