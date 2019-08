Porvoon ampumisesta epäillyt veljeksiä – asuneet nuoruudessaan Porvoossa

Poliisin autoja Eestinmäen päiväkodin pihalla aikaisin sunnuntaina aamulla 25. elokuuta 2019. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Porvoon poliisiampumisista epäillyt miehet asuvat julkisten ruotsalaisten osoitelähteiden perusteella Johanneshovin kaupunginosassa Tukholmassa.

STT:n hankkimien tietojen mukaan miehet ovat veljeksiä, jotka ovat erään koulutoverin mukaan asuneet aikoinaan nuoruudessaan Porvoossa. Miehet ovat 30- ja 25-vuotiaita.

Julkisten osoitetietojen mukaan vanhempi miehistä on kirjoilla samassa osoitteessa kahden muun perhepiiriin lukeutuvan kanssa. Nuorempi miehistä puolestaan asuu toisaalla. Hänen osoitetietonsa johtavat paikallisen seurakunnan kirkolle. Tiedoista ilmenee, että mies olisi muuttanut kyseiseen paikkaan tässä kuussa.

Skarpnäckin seurakunnan kansliasta kerrotaan STT:lle, ettei kyseinen mies asu mainitussa osoitteessa, eikä kiinteistöllä edes ole asuntoja. Osoitetieto on siis väärä.

"Aina välillä saamme verovirastolta postia, joka ei kuulu meille. Väärien osoitteiden ilmoittamista tapahtuu, mutta ei se tavallista ole", sanoo kanslian työntekijä Christina Bodin STT:lle.

Poliisi on aiemmin kertonut, että toisella ampumisesta epäillyistä miehistä on sekä Suomen että Ruotsin kansalaisuus. Toinen on Ruotsin kansalainen. STT:n tavoittama koulututtava kertoo, että veljeksillä on myös sisar.

Poliisi tiedotti aiemmin aamupäivällä, että se aikoo tänään kuulla ampumisesta epäiltyjä kahta miestä. Heitä epäillään muun muassa murhan yrityksistä.

"Rikosnimikkeet tässä kokonaisuudessa ovat useat murhan yritykset, joiden lukumäärä tarkentuu esitutkinnan edetessä. Porvoon tapahtumien osalta poliisi epäilee miehiä kahdesta murhan yrityksestä, ja Tampereen seudulla sunnuntai-iltana tapahtuneen takaa-ajotilanteen osalta murhan yrityksistä ja lisäksi muun muassa törkeistä liikennelainsäädäntöön liittyvistä rikoksista", kommentoi tutkinnanjohtaja Kimmo Huhta-aho keskusrikospoliisista tiedotteessa.

Poliisin mukaan tapauksen esitutkinta on vielä alkuvaiheessa, ja kuulustelujen lisäksi poliisi tekee edelleen esimerkiksi teknistä tutkintaa ja käy läpi vihjeitä. Poliisin pitää esittää kahta epäiltyä vangittavaksi viimeistään huomenna keskiviikkona.

Ampumiseen ja sen jälkeiseen rajuun takaa-ajoon johtaneet tapahtumat saivat alkunsa, kun poliisi meni sunnuntain vastaisena yönä tavanomaiselle omaisuusrikokseen liittyvälle tehtävälle Porvoon Ölstensin pienteollisuus- ja yritysalueelle.

Paikan päällä kaksi miestä avasi tulen, jonka yhteydessä kaksi poliisia haavoittui. Poliisi sai ampumisista epäillyt miehet kiinni rajun takaa-ajon jälkeen sunnuntai-iltana Ikaalisissa Tampereen lähistöllä.

Ennen kiinniottoa epäillyt ampuivat virkavallan ajoneuvoja kohti ainakin kymmenkunta laukausta ja ajoivat poliisin ajoneuvoja päin. Kolme poliisin ajoneuvoa vaurioitui, mutta kukaan ei loukkaantunut noin puoli tuntia kestäneen takaa-ajon aikana.

Toinen Porvoon viikonloppuisessa ampumisessa haavoittuneista poliiseista on yhä sairaalassa, kertoi apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen Itä-Uudenmaan poliisista STT:lle tiistaina alkuiltapäivästä.

Karvonen ei osannut sanoa, milloin poliisi voi päästä sairaalasta kotiin.

"Lääkärit tekevät sen arvion", hän sanoi.

Vanhempi poliisi sai ampumisessa vakavia vammoja. Poliisilla ei kuitenkaan ole Karvosen mukaan hengenvaaraa ja hän voi olosuhteisiin nähden hyvin.

Nuorempi poliisi pääsi pois sairaalasta pois jo sunnuntaina.

Ampumisessa vammoja saaneet poliisi ovat iältään noin 45- ja 35-vuotiaita, ja he ovat työskennelleet Itä-Uudenmaan poliisissa pitkään.

Toinen poliiseista on ylikonstaapeli ja toinen vanhempi konstaapeli.

Valtakunnansyyttäjänvirastolle ei ollut edelleenkään tiistaipäivään mennessä tullut ilmoitusta siitä, että poliisi olisi käyttänyt asetta Porvoossa tai epäiltyjen miesten kiinnioton yhteydessä Pirkanmaalla. Tavallisesti ilmoitus tehdään suhteellisen nopeasti, jopa samana päivänä. Poliisin tulee aina tehdä ilmoitus, jos asetta käytetään.

Ilmoituksen puuttumisesta voisi päätellä, ettei asetta ole käytetty. Täyttä varmuutta tästä ei ole kuitenkaan saatu, koska poliisi ei ole kommentoinut asiaa.