Porvoon ampumisesta epäiltyjä vaaditaan vangittavaksi ainakin murhan yrityksistä epäiltynä – käsittely huomenna iltapäivällä

Ampuminen tapahtui torstain vastaisena yönä Porvoossa. Lehtikuva / Roni Rekomaa

Poliisi esittää kahta Porvoon ampumisesta epäiltyä miestä vangittavaksi epäiltynä ainakin kahdesta murhan yrityksestä, kerrotaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta. Poliisi on esittänyt käräjäoikeudelle suullisen esivaatimuksen.

Poliisi on kertonut, että toisella epäillyistä miehistä on sekä Suomen että Ruotsin kansalaisuus. Toinen on Ruotsin kansalainen. STT:n tietojen mukaan 30- ja 25-vuotiaat miehet ovat veljeksiä.

Heidän epäillään ampuneen kahtaItä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisia sunnuntain vastaisena yönä Porvoon Koneistajantiellä. Poliisit haavoittuivat, mutta vammat eivät ole hengenvaarallisia.

Vangitsemiskäsittelyt järjestetään huomenna iltapäivällä Vantaalla Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Ensin käsitellään nuoremman ja sen jälkeen vanhemman veljen vangitsemista. Poliisi aikoo tarkentaa rikosnimikkeitä vielä huomenna Pirkanmaalla tapahtuneen takaa-ajon osalta. Keskusrikospoliisin tänään medialle lähettämän tiedotteen mukaan poliisi vaatii käsittelyjä käytäväksi suljetuin ovin.

– Esitutkinta keskittyy tällä hetkellä tapahtumien dokumentointiin ja yksityiskohtien selvittämiseen esitutkintapöytäkirjaa varten. Samalla esitutkinta kattaa laajasti epäiltyjen tekemisten selvittämisen ennen ja jälkeen Porvoon tapahtumien. Vaikka rikoksista epäillyt on otettu kiinni, esitutkinta jatkuu intensiivisesti, ja tutkintatiimi kaipaa työrauhaa. Seuraavaksi jatkamme lisäkuulemisilla, ennen kaikkea asianosaisia kuulemalla, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Huhta-aho keskusrikospoliisista tiedotteessa.

Ihmistä ei voida pitää kopissa vain poliisin päätöksellä

Vangitseminen on vakavien rikosten tutkinnassa rutiinitoimenpide. Poliisin on tehtävä vaatimus pidätettynä olevan rikoksesta epäillyn vangitsemisesta viimeistään kolmantena päivänä ennen kello kahtatoista sen jälkeen, kun epäilty on otettu kiinni. Käräjäoikeuden on käsiteltävä vaatimus viimeistään neljän vuorokauden kuluttua kiinniottamisesta.

Rikoksesta epäiltyä voidaan pitää kiinni otettuna yksi vuorokausi, jonka jälkeen on päätettävä pidättämisestä. Jos pidättämisen edellytykset täyttyvät, rikoksesta epäilty voidaan pidättää. Pidätetty on kuitenkin vapautettava viimeistään kolmantena päivänä kiinniottamisesta kello 12, ellei epäiltyä vaadita vangittavaksi.

Vangitsemisesta päättää käräjäoikeus.