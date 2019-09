Posti: Jaamme lehtiä niin kauan kuin asiakkailla on siihen tarvetta – "Kuljetamme painettuja lehtiä ainakin vuosiin 2025-2030 saakka"

Strategiana on pysyä vahvasti mukana lehtijakelussa, tiedottaa Posti.

Jarkko Sirkiä

Kirje- ja lehtikuljetusten vähentyminen on laskenut postin liikevaihtoa.

Posti tarkentaa tiedotteella uutisia Postin lehdenjakelun tulevaisuudesta.

"Postin strategiana on pysyä vahvasti mukana lehtijakelussa ja Postilla on pitkäaikaisia sitoumuksia lehtijakelussa", sanoo Postin lehtipalveluista vastaava johtaja Risto Savikko.

Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa toimitusjohtaja Heikki Malinen sanoo: "Paperisia lehtiä toimitamme varmaan pidempään kuin kirjeitä. Kuljetamme painettuja lehtiä ainakin vuosiin 2025–2030 saakka."

Malinen kuvaa Postin mukaan haastattelussa toimintaympäristön muutosta. Digitalisaatio on vähentänyt paperipostin määrää. Esimerkiksi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla osoitteellisten kirjeiden jakelumäärä väheni 13 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kirje- ja lehtikuljetusten vähentyminen on laskenut Postin liikevaihtoa. "Posti ei ole lopettamassa lehtien jakelua vaan kuljettaa niitä niin kauan kuin asiakkailla on siihen tarvetta", tiedotteessa todetaan.

Posti on parhaillaan historiansa suurimmassa murroksessa: kuluttajien tarpeet ovat muuttuneet, digitalisaatio lisääntyy, paperipostimäärät ovat laskeneet kiihtyvällä tahdilla ja kilpailu kiristyy.

Postin toimittamien pakettien määrä puolestaan kasvaa ja paketit sekä logistiikka tuovat jo yli puolet Postin liikevaihdosta. Posti hakee merkittävää kasvua paketeissa, verkkokaupassa ja logistiikan palveluissa.

