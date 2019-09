Veikkaus vähentää 3 000 peliautomaattia, markettiaulojen peliautomaatit pakollisen tunnistaumisen piiriin vuoteen 2022 mennessä

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) ja Veikkauksen hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo valottivat Veikkauksen tilannetta tiedotustilaisuudessa Helsingissä 5. syyskuuta 2019. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Veikkaus vähentää peliautomaattien määrää noin 3 000:lla ja peliautomaatteihin tulee pakollinen tunnistautuminen aikaisemmin kuin on suunniteltu. Lisäksi tietyt Veikkauksen markkinointitoimet lopetetaan kokonaan ja markkinoinnin määrää vähennetään.

Muutoksista kertoi Veikkauksenhallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo tänään tiedotustilaisuudessa.

"Olemme päättäneet lähteä tunnistautuneeseen pelaamiseen hajasijoitetuissa raha-automaateissa välittömästi asteittain siten, että koko joukko peliautomaatteja on tunnistautumisen piirissä vuoden 2022 alkuun mennessä."

Hajasijoitettuja automaatteja on esimerkiksi markettien auloissa.

Veikkaus esitteli useita muutoksia toimintaansa ja tarkensi tietoja aiemmin julkistetuista muutoksista.

Kallasvuon mukaan on selvää, että muutokset vähentävät Veikkauksen markkinaosuutta. Taustalla on muun muassa Veikkauksen mainontaa ja pelihaittoja koskeva kritiikki. "Näyttää siltä, että rahapelien yleinen hyväksyttävyys on laskussa", Kallasvuo sanoi.

Veikkauksen hallituksen kokoonpanoon tulee lisäksi muutoksia.