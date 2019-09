Etsintäkuulutus tehosi: Ähtärin eläinpuisto löysi Mummon puun sekä sille nimensä antaneen mummon

Ähtärin eläinpuisto

Ähtärin eläinpuisto julkaisi kesäkuussa etsintäkuulutuksen, jolla etsittiin ähtäriläistä omenalajiketta Mummon puuta. Nyt sekä Mummon puun taimi että sille nimensä antanut mummo on löytynyt.

Kesäkuussa tehdyn etsintäkuulutuksen ansiosta Ähtärin eläinpuiston puhelin soi ja puiston sähköpostiin kilahteli viestejä ja tarinoita Mummon puusta. Lopulta löytyi myös Mummon puun kantapuu sekä tarina ennakkoluulottomasta mummosta.

"Timo Kortteinen Ähtärin Rämälästä otti yhteyttä ja kertoi mummustaan Hilmasta, joka oli viime vuosisadan alkupuolella saanut kulkukauppiailta omenia. Hilma otti omenista siemeniä ja kylvi maahan. Siitä lähti Mummon puu, joka seisoo vielä tänäkin päivänä Kortteisen pihassa, Ähtäri Zoon yhdessä olevan farmin emäntä Asta Kestinmäki kertoo tiedotteessa.

Timo Kortteisen puutarhaopistossa opiskellut tytär Minna oli kiinnostunut kotipihansa omenapuusta, ja niinpä kysyi Rajalan taimistosta Karstulasta, olisiko puusta mahdollista varttaa taimia. Pomologi Anssi Krannila tutki puun omenoita, eikä pystynyt päättelemään lajiketta. Lopulta päädyttiin siihen, että puu lienee lähtöisin siemenestä. Talvella 1993 Timo ja hänen vaimonsa Saara ottivat pihansa omenapuusta oksia ja veivät ne Rajalan taimistoon varttamista varten. Samalla reissulla ristittiin puu Mummon puuksi, koska sillä nimellä puu Kortteisen pihassa tunnettiin.

"Suomi on pitkä maa, ja omenanviljelyn näkökulmasta olemme Ähtärissä jo melko pohjoisessa. Elämme menestymisvyöhykkeellä V. Kortteisen mummo on ollut rohkea ja ennakkoluuloton, kun on yli sata vuotta sitten kylvänyt omenapuun siemeniä Ähtärissä, eläinpuiston vihersuunnittelija Tiina Tarkkonen kehaisee tiedotteessa.

Ähtäri Zoo Farmille Mummon puun taimi saatiin Rajalan taimistosta, josta ensimmäiset kantapuusta vartetut taimet on kasvatettu.

