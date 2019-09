Huonoja uutisia sinulle, joka nukut alle kuusi tai yli yhdeksän tuntia yössä – sydänkohtausriskisi kasvaa

Jukka Pasonen

Tutkimuksessa analysoitiin 461 000 ihmisen geenitietoja, nukkumistapoja sekä terveystietoja.

Tuoreen Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan sekä liian lyhyet että liian pitkät yöunet ovat huono juttu terveyden kannalta. Tutkimuksessa nimittäin havaittiin, että alle kuusi tai yli yhdeksän tuntia yössä nukkuvilla on muita suurempi riski sydänkohtaukseen.

Mikäli nukkuu alle kuusi tuntia yössä, kasvaa riski sydänkohtaukseen tutkimuksen mukaan 20 prosentilla. Jos taas nukkuu yössä yli yhdeksän tuntia, on riski saada sydänkohtaus 34 prosenttia todennäköisempi.

Tutkijat havaitsivat, että vähäiset tai liian pitkät yöunet lisäävät sydänkohtausriskiä silloinkin, kun elintavat ovat kunnossa. Vaikka siis ei esimerkiksi polttaisi tupakkaa tai olisi geeniensä puolesta sydän- ja verisuonitautien riskiryhmässä, väärän mittaiset unet kasvattavat mahdollisuutta saada sydänkohtaus.

Tutkimuksessa analysoitiin Britannian terveystietokantaan kuuluvien 461 000 ihmisen geenitietoja, nukkumistapoja sekä terveystietoja. Tutkittavat olivat iältään 40–69 -vuotiaita. Heitä seurattiin seitsemän vuoden ajan.

Tutkimus on julkaistu Journal of the American College of Cardiology -tiedejulkaisussa.