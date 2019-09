Onko sinunkin kotisi tällainen? Tyypillisessä suomalaiskodissa on laminaattilattia, maalatut seinät ja verhot ikkunoissa

Johannes Wiehn

Lähes joka viides vastaaja kertoo, ettei huomioi sisustaessaan ekologisuutta. Kuvituskuva.

Kauppapaikka Tori.fi:n tekemän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisen kodin peruspilarit ovat selkeät. Monelta meistä löytyy kyselyn perusteella kotoa laminaattilattia, maalatut seinät ja verhot ikkunoissa. Toisaalta iso osa kalusteista on hankittu käytettynä, ja sisustus on yksi- ja kaksiväristä.

Kyselytutkimuksesta selviää myös se, että yleensä suomalainen tekee pienet pintaremontit itse, eikä vaihda verhojaan vuodenaikojen tai juhlapyhien mukaan. Pienet remontit ilmoittaa tekevänsä itse 85 prosenttia vastaajista. Verhojen vaihtelusta kieltäytyy 55 prosenttia vastaajista.

Lähes joka viides vastaaja kertoo, ettei huomioi sisustaessaan ekologisuutta. Tästä huolimatta vain reilut seitsemän prosenttia ei ole ikinä hankkinut käytettyä huonekalua tai sisustustavaraa.

"55 prosenttia vastaajista hankkii käytettyjä huonekaluja tai sisustustavaraa vähintään kerran vuodessa. 13 prosenttia tekee niin peräti kuukausittain. Se on hienoa, sillä juuri sisustukseen on helppoa kuluttaa fiksusti. Käytettyä tavaraa on paljon tarjolla, ja pitkäikäisyys on kalusteille sekä sisustustavaroille ominaista", Tori.fi:n markkinointipäällikkö Laura Kuusela sanoo tiedotteessa.

Joka viides vastaaja sanoo, että hinta ohjaa heidän sisustamistaan joko vähän tai erittäin vähän. Toisaalta 36 prosenttia sanoo hinnan ohjaavan sisustamista erittäin paljon. Hintatietoisuus lieneekin yksi tärkeä tekijä käytetyn tavaran suosiossa.

Tori.fi:ssä elokuussa tehtyyn kyselytutkimukseen vastasi 1 108 ihmistä. Vastaajista 76 prosenttia vastaajista oli naisia ja 24 prosenttia miehiä.