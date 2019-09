Tiedätkö, mikä on familiaalinen hyperkolesterolemia? Tuhannet suomalaiset sairastavat sitä tietämättään

Kari Salonen

Perinnöllinen korkea kolesteroli on hoidettavissa lääkityksellä ja elintavoilla.

FH-tauti eli familiaalinen hyperkolesterolemia on yksi yleisimmistä perinnöllisistä sairauksista Suomessa. Suomen Sydänliiton mukaan jopa yli 10 000 suomalaista sairastaa sitä, suurin osa tietämättään.

FH-taudissa veren LDL-kolesteroliarvo kohoaa heti syntymän jälkeen. Se kymmenkertaistaa riskin sydän- ja verisuonisairauksien kehittymiseen jo varhaisessa elämänvaiheessa. Ilman hoitoa puolet FH-miehistä sairastuu sydän- tai verisuonisairauteen 50 ikävuoteen mennessä, naiset noin kymmenen vuotta myöhemmin.

Liitto huomauttaa, että perinnöllinen korkea kolesteroli on hoidettavissa lääkityksellä ja elintavoilla. Sydänliitosta muistutetaan, että korkea kolesteroli ei kaikissa tapauksissa johdu pelkästään elintavoista, vaan sen voi aiheuttaa myös perinnöllinen geenivirhe.

Jos toisella vanhemmista on FH-tauti, on 50 prosentin mahdollisuus, että myös hänen lapsensa perii sairauden. Vähintään yhdellä ihmisellä 500:sta on tautia aiheuttava geenivirhe.

FH-taudin aiheuttama kolesterolihäiriö on elinikäinen ja vaikea-asteinen. Se aiheuttaa suurella todennäköisyydellä varhaisen valtimotaudin.

Suomen Sydänliitto on julkaissut verkkosivuillaan testin, jolla voit selvittää oman todennäköisyytesi saada FH-tauti. Pääset tekemään testin tästä.