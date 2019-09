Muovikassien maksullisuus on kääntänyt pussien kulutusta laskuun

Suomalaiset käyttivät viime vuonna 68 muovikassia henkilöä kohti, mikä on kolme kassia vähemmän kuin vuonna 2017. LEHTIKUVA / ANNI REENPÄÄ

Suomalaisten mukaan lähtee kaupoista satoja miljoonia kertakäyttöisiä muovikasseja ja -pusseja vuosittain. Niiden kulutus on kuitenkin kääntynyt loivaan laskuun, selviää Sitoumus2050-sivustolla julkaistuista tiedoista. Tiedot on kerännyt Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.

Viime vuonna muovikasseja ja -pusseja kulutettiin reilut 860 miljoonaa kappaletta, mikä on lähes 90 miljoonaa kappaletta toissa vuotta vähemmän. Suomalaiset käyttivät viime vuonna 68 muovikassia henkilöä kohti, mikä on kolme kassia vähemmän kuin vuonna 2017.

Vähenemisen taustalla on Kaupan liiton ja ympäristöministeriön lokakuussa 2016 solmima muovikassisopimus. Sen juuret ovat EU:n pakkausjätedirektiivissä, joka edellyttää jäsenvaltioilta toimia kassien kulutuksen vähentämiseksi.

Sopimuksen tavoitteeseen on matkaa vielä reilusti. Tavoite on enintään 40 kertakäyttöistä muovikassia henkilöä kohti vuonna 2025. Kaupan liiton johtava asiantuntija Marja Ola pitää tavoitteen saavuttamista haastavana, mutta suuntaa oikeana.

"Tässä on vielä aikaa. Olemme olleet ilahtuneita, miten nopeasti tämä lähti käyntiin. Jo kolmen kassin vuosittaisella vähenemällä olisimme lähellä 40:tä", Ola sanoo.

Vähentämistavoite ei koske esimerkiksi hedelmien irtomyynnissä tai hygieniasyistä käytettäviä kevyitä muovipusseja, mutta myös niiden kulutuksen kerrotaan vähentyneen. Vuonna 2017 pusseja käytettiin henkilöä kohden 102, kun luku oli viime vuonna 89.

Näin ollen suomalaisten vuosittainen muovikassien- ja pussien yhteiskäyttö on laskenut 173:sta 157:ään henkilöä kohti.

Pussien käyttöä on vähentänyt niiden poistaminen kassoilta, pussivaihtoehtojen tarjonnan kasvu sekä muutos hedelmien ja vihannesten ostokäyttäytymisessä – esimerkiksi kuorelliset hedelmät ostetaan yhä useammin ilman pussia.

Muovikassisopimuksessa mukana olevan S-ryhmän ruokakaupoissa ja erikoiskaupoissa muovikassien myynti laski viime vuonna kuusi miljoonaa kappaletta.

"Sokoksissa muovikassit ovat tulleet maksullisiksi, ja se on näkynyt huimana kulutuksen laskuna. Yleisesti vähenemiseen on varmasti monia syitä, kuluttajien tietoisuus on kasvanut, muovikasseille on tullut vaihtoehtoja ja todennäköisesti omia kasseja käytetään enemmän", kertoo SOK:n vastuullisuuspäällikkö Senja Forsman.

Keskon ruokakaupoissa muovikassien myynti laski viime vuonna kolme miljoonaa kappaletta edellisvuodesta. Lisäksi muovisia pikkupusseja kulutettiin 69 miljoonaa kappaletta vähemmän, kun kassakonseptia muutettiin. Pikkupusseja ei ole enää kassalla esillä, vaan asiakkaan tulee erikseen kysyä, jos hän haluaa pussin kassalla.

"Jotkut asiakkaat suhtautuivat aluksi negatiivisesti pikkupussien jakamisen lopettamiseen. Enää negatiivista palautetta ei ole tullut, kaikki ymmärtävät, että pikkupusseja ei jaeta turhaan, mutta tarpeeseen niitä saa edelleen", kertoo K-ryhmän päivittäistavarakaupan vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske.

Hän uskoo, että muovikassisopimuksen vuoden 2025 tavoitteeseen pääsemiseksi täytyy tehdä isoja toimia.

"Hyvään alkuun on päästy, kaupoissa täytyy vain entistä enemmän kehittää toimintaa ja tuoda vaihtoehtoja esille."

Samaa mieltä on Forsman.

"Toivon hartaasti, että vähennykseen päästään, mutta se vaatii töitä ja tekoja."

Muovikassisopimuksessa oli elokuussa mukana 26 yritystä, mikä tarkoittaa yli 3 500 myymälää.