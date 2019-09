Google kertoi 600 miljoonan lisäinvestoinneista Suomeen

Google kertoi satojen miljoonien lisäinvestoinneista Suomeen. LEHTIKUVA / AFP

Google on kertonut 600 miljoonan lisäinvestoinnista Haminan palvelinkeskukseen ja kahdesta uudesta tuulivoimaprojektista Suomeen. Toinen tuulivoimaprojekti on Ilmatar Energyn kanssa. Se on solminut Googlen kanssa sopimuksen, jonka ansiosta teknologiayhtiö ostaa noin 60 prosenttia Piiparinmäen tuulivoimapuiston tuotannosta.

Tiedotustilaisuudessa pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoi Googlen investoinnin olevan erittäin hyvä uutinen ja osoittavan, että Suomi on houkutteleva ympäristö yrityksille.

"Tämä on erittäin merkittävä viesti yrityksille, että tulkaa tänne", Rinne sanoi.

Lisäinvestointi nostaa Googlen kokonaisinvestoinnit Haminassa yli kahteen miljardiin euroon.