Suomalaisista tekstiilialan yrityksistä yksi kolmesta menestyy, yksi tekee tappiota

Markku Vuorikari

Vaatealan liikevaihto on laskenut lähes koko 2010-luvun ajan.

Tekstiili- ja muotialan ajankohtainen talouskatsaus kertoo, että suomalaisilla tekstiili- ja muotialan yrityksillä menee sekä hyvin että huonosti: Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksissä on yhtä suuri osuus kannattavuudeltaan hyviä yrityksiä ja tappiollisia yrityksiä.

Kolmanneksella menee hyvin, ja samaan aikaan toinen kolmannes tekee tappiota. Tekstiiliyrityksillä menee paremmin kuin vaateyrityksillä, mutta molemmat ovat selvästi jäljessä teollisuuden keskimääräisestä kasvusta.

Vuonna 2018 Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksistä lähes kolmannes teki hyvää tulosta, eli liiketoiminnan tulos oli vähintään 10 prosenttia liikevaihdosta. Yhtä suurella osuudella jäsentyrityksistä tulos oli tappiollinen.

”Tekstiili- ja muotialalla on Suomessa menestyviä yrityksiä, kuten esimerkiksi Marimekko, Reima, Nosh ja Makia, mutta samaan aikaan olemme saaneet lukea myös negatiivisia uutisia tutuista vaatemerkeistä. Tämä kaksijakoisuus alleviivaa sitä, että tekstiili- ja muotialalle on ratkaisevan tärkeää hakea yrityskohtaisia ratkaisuja, ja tässä tilanteessa myös maltilliset palkkaratkaisut ovat perusteltuja”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen tiedotteessa.

”Investointien ja kasvun näkökulmasta tärkeää syksyn työehtosopimusneuvotteluissa on myös hakea riittävän pitkää sopimusta”, Auvinen jatkaa.

Tekstiili- ja muotialan yritykset pitävät tämänhetkisiä suhdannenäkymiä vielä kohtalaisina, mutta odotukset loppuvuoteen 2019 ovat heikot. Tämä käy ilmi EK:n suhdannebarometrista.

Taloustilannekyselyssä kysyttiin jäsenyrityksiltä, mitkä asiat vaikuttavat yritysten lähitulevaisuuden näkymiin. Yritysten toimitusjohtajien mukaan eniten vaikuttaa kireä kilpailutilanne Suomessa ja ulkomailla.

Myös työvoimakustannukset sekä tarvike- ja materiaalikustannukset ovat kriittisiä tekijöitä yritysten menestyksen kannalta. Lisäksi yrityksiä huolettavat yleinen suhdannetilanne, kysynnän kehitys ja globaali taloudellinen tilanne. Esiin nousivat myös haasteet osaavan työvoiman saatavuudessa.

Tekstiili- ja vaatealan kehitys on jäänyt jälkeen muiden alojen kasvusta. Koko suomalaisen teollisuuden liikevaihto on kasvanut kolmen viime vuoden ajan. Vielä 2017 tekstiili- ja vaatealat olivat kiinni samassa kasvussa, mutta vuodesta 2018 kehitys on erkaantunut.

Koko teollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla keskimäärin viisi prosenttia. Tekstiilialalla kasvu jäi 0,7 prosenttiin ja vaatealalla liikevaihto laski 2,8 prosenttia.

Tekstiilialan liikevaihto on kasvanut maltillisesti neljän viime vuoden ajan, mutta kasvu on hidastunut. Vienti ja kotimaan myynti ovat kehittyneet samaa tahtia.

Vaatealan liikevaihto puolestaan on kääntynyt laskuun. Koko 2010-luku on ollut vaateyrityksille vaikea. Vuonna 2017 vaateala kääntyi viiden prosentin kasvuun pitkän laskun jälkeen, mutta nyt näyttää siltä, että kyseessä oli poikkeusvuosi. Vaatealalla vienti on viime vuosina kehittynyt paremmin kuin kotimaan myynti, mutta nyt viennin kasvu on taittunut.

Tekstiilialaan kuuluvat muun muassa kodintekstiilit, neulokset, nauhat ja kuitukankaat, vaatealaan taas naisten, miesten ja lasten vaatteet ja asusteet sekä työvaatteet.