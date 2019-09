Nuuskatyynyt tai tupakantumpit ovat koirille vaarallisia – nikotiinimyrkytys voi jopa tappaa, tunnistatko oireet?

Jarkko Sirkiä

Myrkytyksen seurauksena koira voi pahimmillaan jopa kuolla, jos myrkytystä ei hoideta, ja se johtaa hengityslihasten halvaantumiseen.

Etenkin pentukoirat tutkivat maailmaa usein suullaan. Näin ollen ne saattavat törmätä lenkillä nuuskatyynyyn tai tupakantumppiin, ja saada siitä nikotiinimyrkytyksen.

Vakuutusjätti LähiTapiola muistuttaa tiedotteessaan, että jos lemmikki on niellyt tupakkatuotteen tai nuollut sähkötupakan nestettä, ja sillä ilmenee nikotiinimyrkytyksen oireita, tulee hakeutua välittömästi päivystykseen.

Eläinlääkäri muistuttaa, että nikotiinimyrkytyksen oireet riippuvat annoksen määrästä sekä koiran koosta.

"On raportoitu, että tappavan myrkyllinen annos vaihtelisi 20-100 milligramman välillä koiraa kohden per koira. Tupakkatuotteista saatu nikotiiniannos on syötynä suurempi ja vaarallisempi kuin poltettuna, joten koira voi saada herkästi myrkytysreaktion, jos syö niitä", LähiVetin eläinlääkäri Eva Kaisti sanoo tiedotteessa.

Yleisimpiä nikotiinimyrkytyksen oireita ovat vapina, heikkous sekä horjuva liikkuminen. Myös masentuneisuus, yliaktiivisuus sekä toisaalta uneliaisuus voivat kertoa siitä, että koira on saanut myrkytyksen.

Myös silloin, jos hengitys nopeaa tai vaikeaa, koira kuolaa tai voi pahoin, se voi kärsiä nikotiinimyrkytyksestä. Myrkytystilasta voivat viestiä myös laajentuneet tai aivan pienet pupillit, tasapaino-ongelmat, tärinä, oksentaminen, ripuli sekä hidas, nopea tai epäsäännöllinen pulssi

LähiTapiolasta kerrotaan, että myrkytysoireet näkyvät yleensä nopeasti eli noin 15 minuutin kuluttua siitä, kun koira on syönyt nikotiinituotetta.

Myrkytyksen seurauksena koira voi pahimmillaan jopa kuolla, jos myrkytystä ei hoideta, ja se johtaa hengityslihasten halvaantumiseen.

Perinteisten tupakkatuotteiden myrkky on kuitenkin sidottu muihin ainesosiin ja imeytyy suhteellisen hitaasti, eikä se näin ollen aiheuta nopeaa hengityslamaa ja tukehtumiskuolemaa.

"Sähkösavukkeet ovat uusi ongelma. Niiden neste sisältää paljon makuaineita, mikä voi motivoida etenkin koiria lähtemään ryöstöretkelle. Nikotiini on nestemäisessä muodossa, ja päätyy jo limakalvoilta tai jopa iholta, sekä tietysti mahasuolikanavasta nopeasti verenkiertoon", lääkäri varoittaa.