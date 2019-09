Tunnetko vatsa-aortan pullistuman? Salakavala, mahdollisesti äkkikuoleman aiheuttava tauti vaanii erityisesti ikääntyneitä miehiä

Esimerkiksi tupakoinnin on todettu lisäävän riskiä aortan repeämiseen, joten sauhuttelun lopettaminen on suotavaa.

Kari Salonen

Vatsa-aortan pullistuma on salakavala tauti, josta kovin moni ei ole välttämättä kuullut. Tauti kehittyy pikkuhiljaa. Pahimmillaan pullistuma voi johtaa vatsa-aortan repeämiseen, aiheuttaen äkillisen ja hengenvaarallisen tilan.

Vatsa-aortan laajentumisen voivat aiheuttaa ylipaino, tupakointi, verenpainetauti tai elämäntapojen aiheuttama alttius valtimonkovettumataudille. Terveystalosta muistutetaan, ettei laajentuma vielä itsessään ole vaarallinen, mutta sen edettyä pullistumaksi tilanne alkaa olla vakava.

"Pullistuma kasvaa keskimäärin noin 2 millimetriä vuodessa. Se on hidas prosessi, mutta kun pullistuman mitta saavuttaa 5–5,5 senttimetriä, riski sen repeämiseen alkaa olla olemassa. Repeäminen vastaa äkillisyydessään sydäninfarktia", verisuonikirurgi Harri Hakovirta Terveystalosta kertoo tiedotteessa.

Vatsa-aortan pullistuma vaanii erityisesti ikääntyneitä miehiä, ja sen esiintyvyys lisääntyy iän myötä. Vaikka vatsa-aortan aneurysmaa ei pystykään pysäyttämään lääkkeillä tai elintapojen muutoksella, repeämisen todennäköisyyttä on kuitenkin mahdollista madaltaa. Esimerkiksi tupakoinnin on todettu lisäävän repeämisriskiä, joten sauhuttelun lopettaminen on suotavaa.

"Lisäksi verenpainehoito, verenpaineen kontrolloiminen ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoitaminen ajoissa ovat tärkeitä tekijöitä repeämisen ehkäisyssä. Rasva-aineenvaihdunnan häiriö voi ilmetä myös henkilöillä, jotka eivät ole ylipainoisia", Hakovirta huomauttaa.

Ongelmallinen tilanne on siksi, että vain harva tietää sairastavansa vatsa-aortan aneurysmaa tai on edes tietoinen sairauden olemassaolosta.

"Näin verisuonikirurgin näkökulmasta tietoisuus on äärimmäisen vähäistä. Jos pullistuma repeää esimerkiksi kauppareissulla tai lenkkipolulla, on henkiinjäämisen todennäköisyys matala. Tutkimusten mukaan spontaanin vatsa-aortan repeämisen kokeneista vain kaksi kymmenestä selviää hengissä. Repeämä vaatii välitöntä leikkaushoitoa", verisuonikirurgi painottaa.

Useimmiten vatsa-aortan pullistuma löytyy jonkun toisen tutkimuksen yhteydessä. Erilaisia vatsan alueen kuvantamistutkimuksia tehdään esimerkiksi sappitaudin tai virtsateiden takia.