Finaalipaikat jääneet vielä haaveeksi suomalaisilla yleisurheilun MM-kisoissa

Heti ensimmäinen ensimmäinen kuivaeste toi hankaluuksia Camilla Richardssonille. Hän jäi karsinnassa 38. sijalle. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Tällä kaudella Suomen ennätyksen 195 hypännyt Ella Junnila jäi kauas finaalista yleisurheilun MM-kisoissa Dohassa, kun hänen tuloksekseen karsinnassa tuli 180. Sijoitus Suomen mestarille ja 22-vuotiaiden EM-pronssimitalistille MM-hypyissä oli 28:s 30 hyppääjän joukossa.

Myöskään Camilla Richardsson ei yltänyt finaaliin naisten 3 000 metrin estejuoksussa. Richardsson juoksi alkuerässä ajan 9.53,06 ja sijoittui karsinnassa 38:nneksi.

Krista Tervo karsiutui naisten moukarinheiton MM-finaalista. Tervo heitti karsinnassa 68,25 ja sijoittui 21:nneksi. Finaaliin eli 12 parhaan joukkoon päästiin tuloksella 71,35.

Wilma Murto kirjasi tuloksen 435 Dohan MM-yleisurheilun naisten seiväshypyn karsinnassa. Karsintaraja finaaliin on 460, ja tuloksen 450 on jo ylittänyt sen verran hyppääjiä, että Murrolla ei ole asiaa MM-finaaliin. Murron kauden paras tulos on 451.

Keskimatkojen juoksija Sara Kuivisto jäi molemmista tavoitteistaan Dohan MM-kisojen ensimmäisessä juoksussaan. Jatkopaikkaa ja ennätystään tavoitellut Kuivisto jäi 800 metrin alkuerässään viidenneksi ajalla 2.03,15 ja karsiutui jatkosta.