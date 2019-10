Vakava hyökkäys Kuopiossa – Sairaalaan tuotu yhdeksän loukkaantunutta, yksi kuollut

Loukkaantuneet on evakuoitu, ja poliisi on eristänyt kauppakeskuksen.

Jaana Kankaanpää

Tämän hetkisten tietojen mukaan kolme ihmistä on loukkaantunut välikohtauksessa.

Kuopiossa on tapahtunut vakava väkivallanteko.

Itä-Suomen poliisi kertoi aiemmin, että hyökkäys tapahtui Kuopiossa kauppakeskus Hermanissa Leväsellä. Hyökkäys tapahtui Savon ammattiopiston tiloissa, kertoo oppilaitos sivuillaan.

Ammattiopisto sijaitsee kauppakeskuksen yhteydessä. Loukkaantuneet on evakuoitu, ja poliisi on eristänyt kauppakeskuksen. Itä-Suomen poliisin mukaan Hermannista on löydetty yksi kuollut henkilö.

Hyökkääjä oli Iltalehden mukaan kantanut miekkaa.

Poliisi kertoo käyttäneensä ampuma-asetta välikohtauksessa. Tiloja tarkastetaan edelleen.

Savon Sanomien tietojen mukaan hyökkäys tapahtui opiskelijoiden käytössä olleissa tiloissa tai niiden luona puolilta päivin.

Lehti kertoo, että alueelle on hälytetty viranomaisia laajalta alueelta ja rakennuksen pihasta on poistunut useita ambulansseja.