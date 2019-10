Sisällissodan vainajia kaivetaan esiin Heinolassa: Versowoodin alueen joukkohaudan koetutkimukset alkavat

Jari Niemi

Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra ja tutkija Tuomas Hoppu uskovat kumpikin, että joukkohauta-alueelta löytyy vähemmän vainajia kuin muistomerkissä mainitaan.

Heinolan Vierumäen vuoden 1918 taisteluiden hautapaikalla aloitetaan arkeologiset koetutkimukset ensi viikolla. Työn suorittajana on Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut.

Koetutkimukset liittyvät Itä-Suomen aluehallintoviraston antamaan päätökseen haudattujen vainajien siirtoluvasta. Päätöksessä edellytettiin, että ennen varsinaisen siirtosuunnitelman laatimista ja vainajien siirtämistä on koetutkimuksilla varmistettava hautausten sijainnit.

Samalla saataneen aiempaa tarkempaa tietoa haudattujen vainajien määrästä, josta on toistaiseksi hyvin erilaisia käsityksiä.

Hautapaikka sijaitsee Vierumäellä, Versowood Oy:n tehdasalueen ympäröimänä.

Heinolan kaupunki ja yhtiö aloittivat vuonna 2017 yhteisellä hakemuksellaan prosessin vainajien siirtoluvasta. Itä-Suomen AVI kuulutti vainajien omaisia, ja heitä ilmaantui viisi.

Punaisten hautapaikkoja tutkineen Tuomas Hopun mukaan joukkohauta-alueelta löytyy korkeintaan 50 vainajaa, kun muistomerkissä luvuksi ilmoitetaan noin 300:aa. Hoppu on myös laatinut vainajien listaa, jolla on nyt noin 30 nimeä. Valkoisia Vierumäen taistelussa 20.–21. huhtikuuta 1918 kaatui vain yhdeksän.

Erilaisissa julkaisuissa on esille tuotu muitakin lukemia, joista pienin on 13 ja suurin valkoisten joukkoja komentaneen, myöhemmin jalkaväen kenraaliksi kohonneen Kustaa Tapolan kirjaama 326.

Kaupungin roolina hankkeessa on maanomistajuuden lisäksi yleisen asiantuntija-avun välittäminen; koetutkimusten ja hankkeen muiden vaiheiden kuluista vastaa Versowood Oy. Kulut jäävät vajaaseen 20 000 euroon.

”Tämän hetken käsityksen mukaan vainajien siirtämiseen päästään ensi keväänä. Sen jälkeen kaupunki voi luopua maa-alueesta”, sanoo Heinolan kaupungin tekninen johtaja Harri Kuivalainen.

Koetutkimuksessa alueelta poistetaan aluksi varovasti pintamaata kaivinkoneella, jotta voidaan havaita aiemmin kaivamalla rikotun maanpinnan alueet. Apuna käytetään vuonna 2016 tehdyn maatutkaluotauksen tuloksia. Havaittujen kaivantojen paikalle tehdään koeojia, jotka ulotetaan niin syvälle, että mahdolliset merkit vainajista havaitaan.

Havaitut kaivantojen paikat ja hautausten sijainnit mitataan ja dokumentoidaan. Alueet, joista havaitaan hautauksia, peitetään heti hautauksen havaitsemisen ja dokumentoinnin jälkeen suodatinkankaalla ja maalla.

Töiden vuoksi alueelta joudutaan poistamaan puusto.

Muistokivi suojataan asianmukaisesti, ja tarpeen vaatiessa sitä siirretään alueella työn edetessä. Koetutkimuksen jälkitöinä laaditaan loppusyksyn aikana tutkimusraportti. Raportoinnin perusteella voidaan suunnitella varsinaista vainajien siirtämistä seuraavalla kesäkaudella.

Haudattujen vainajien siirtoa koskeva prosessi alkoi vuonna 2016, kun Versowood Oy esitti alueella meneillään olevaan asemakaavamuutokseen liittyen siirtomahdollisuuden tutkimista noin 2 000 neliömetrin suuruisen maa-alueen omistavalle Heinolan kaupungille.

Joukkohauta-alue on jäänyt tehdasalueen sisään ja aiheuttanut muun muassa liikenne- ja turvallisuusongelmia Versowoodille. Ennen kaikkea se on todettu nyt epäsopivaksi viimeiseksi leposijaksi. Osa vainajista on alustavan tutkimuksen mukaan jopa asfaltin alla ja Versowoodin maa-alueen puolella.

Alueella olevalle muistokivelle on ollut mahdollista päästä päivisin tehtaan pysäköintialueen henkilöportista, porttipuhelimen kautta ilmoittautuen. Koetutkimusten turvallisuuden, tarkkuuden ja hautarauhan kunnioittamisen vuoksi hauta-alue on kuitenkin nyt suljettava yleisöltä arviolta loka-marraskuun ajaksi.

Hautapaikalla ja muistokivellä voi vierailla vielä perjantaihin 4.10. klo 16 saakka.