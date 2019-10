Koko maassa järjestetään huomenna suruliputus Kuopion tapahtumien vuoksi

Suruliputusta Hermanin kauppakeskuksella Kuopiossa tiistaina. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suomessa järjestetään huomenna suruliputus Kuopion tapahtumien vuoksi. Sisäministeriön ohjeistus koskee valtion virastoja ja laitoksia, mutta koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen.

Suruliputus alkaa aamukahdeksalta ja päättyy auringon laskiessa.

Kuopion kaupungintalo suruliputtaa Savon ammattiopistoon eilen tehdyn hyökkäyksen vuoksi jo tänään keskiviikkona. Lisäksi tänään suruliputetaan kaikissa Savon ammattiopiston yksiköissä ja Varkauden lukiossa. Niissä järjestetään puoliltapäivin myös hiljainen hetki.

Savon koulutuskuntayhtymä kertoo, että opiskelijoille ja henkilöstölle on järjestetty kriisiapua kaikilla kampuksilla.

Savon ammattiopiston opiskelijoille ja heidän läheisilleen suunnattu Punaisen Ristin kriisipiste Kuopion keskustassa on auki tänään iltayhdeksään saakka.

Kuopion tuomiokirkon viikkomessussa rukoillaan illalla kouluhyökkäyksen uhrien puolesta. Messu alkaa kello 18. Tapahtumassa on tarjolla myös kriisiapua, ilmoittavat Kuopion seurakunnat.

Seurakunnat järjestävät tänään myös Savon ammattiopistolla opiskelijoille ja henkilökunnalle tilaisuuksia, joissa eilisen tapahtumia käydään läpi.

Kuopion kouluhyökkäyksen vuoksi eduskunnan täysistunto alkaa tänään hiljaisella hetkellä. Asiasta tviittasi eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (sd.).

Vuonna 1994 syntyneen miehen epäillään hyökänneen eilen teräaseella opiston väistötiloihin kauppakeskus Hermanissa.

Hyökkäyksessä kuoli yksi ihminen ja loukkaantui kymmenen. Loukkaantuneiden joukossa on epäilty tekijä itse.

Epäillyn motiivia ei vielä tiedetä.

Tänä aamuna sairaalahoidossa oli yhä kuusi hyökkäyksessä loukkaantunutta. Heistä vakavasti loukkaantuneita on kaksi. Molempien tila on vakaa, vaikka he ovatkin edelleen tehohoidossa, ilmoitti Kuopion yliopistollinen sairaala (Kys) aamulla.

Vielä eilisiltana toisen vakavasti loukkaantuneen tila oli kriittinen. Neljä lievimmin loukkaantunutta pääsi kotiin jo eilen.

Kuolonuhri on nainen, mutta poliisi ei ole vahvistanut julkisuudessa ollutta tietoa, jonka mukaan nainen olisi ollut opiston opiskelija.

Hyökkäyksen tekijäksi epäilty mies on toinen vakavasti loukkaantuneista. Poliisi ampui epäiltyä kiinniottotilanteessa. Asetta käyttänyt poliisi haavoittui itse lievästi epäillyn teräaseesta.

Hyökkäyksessä epäilty käytti sapelityyppistä teräasetta, ja lisäksi hänellä oli mukanaan ampuma-ase. Poliisilla ei ole täyttä varmuutta siitä, käyttikö epäilty myös ampuma-asetta.

Miestä epäillään murhasta sekä muista useista väkivaltarikoksista ja niiden yrityksistä.

Epäillyllä ei ole aiempaa rikoshistoriaa, eikä kouluun ollut suuntautunut uhkauksia. Poliisin tiedossa ei ole, valitsiko epäilty uhrinsa sattumanvaraisesti vai tarkoituksella.

Keskusrikospoliisi jatkaa Savon ammattiopistossa tapahtuneen hyökkäyksen tutkintaa.

Kysin johtajaylilääkäri Antti Hedman esitti tänään aamulla osanoton kuolleen uhrin läheisille sekä toivoi voimia toipumiseen niille, joita väkivallanteko on koskettanut.