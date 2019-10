Kuopiossa kriisiapua on tarjottu jo sadoille ihmisille kouluhyökkäyksen jälkeen – paikalla olleet opiskelijat palaavat opintojensa pariin loppuviikosta

Suomessa järjestetään huomenna suruliputus Kuopion kouluhyökkäyksen vuoksi. Savon ammattiopiston toimipisteessä liput olivat puolitangossa jo tänään. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kuopiossa kriisiapua on tarjottu jo sadoille ihmisille kouluhyökkäyksen jälkeen. Tämä on SPR:n Kuopion-osaston valmiuspäällikön Mika Korppisen alustava arvio.

Suomen Punainen Risti on tukenut opiskelijoita ja henkilökuntaa tarjoamalla heille muuan muassa keskusteluapua yhteistyössä kaupungin kriisiryhmän ja kirkon toimijoiden kanssa.

Huomenna SPR pitää kriisipistettä klo 9–21 osoitteessa Puijonkatu 9. Lisäksi jatketaan kriisituen antamista koulussa ja suunnitellaan jatkotoimia viikonlopuksi.

Liiketalouden opiskelijat, jotka olivat Savon ammattiopiston Hermanin yksikössä Kuopiossa hyökkäyksen aikaan eilen palaavat opiskeluidensa pariin huomisen tai ylihuomisen aikana.

"Huomisen ja ylihuomisen on täällä meidän pääkampuksella koko ajan tukihenkilöitä valmiina käymään keskusteluita ja antamaan ammattiapua kriisistä kärsiville ja apua tarvitseville, Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve sanoo STT:lle.

Opintoihin paluuseen kuuluu hänen mukaansa myös, että jokainen opiskelijaryhmistä ryhmänvetäjineen kokoontuu seurakunnalta käyttöön saadussa tilassa ammattiauttajien kanssa.

Hyökkäyksen välittömässä lähiympäristössä olleille opiskelijoille järjestetään tehostettua tukitoimintaa. Lisäksi henkilöstöryhmille tarjotaan mahdollisuutta ryhmissä käydä läpi tilanne asiantuntijan tai ammattiauttajan kanssa loppuviikon aikana.

Viikonlopun aikana käytössä on auttava puhelin, joka on auki vuorokauden ympäri, ja tukitoimenpiteitä jatketaan ensi viikolla. Työterveyden kanssa on Helven mukaan sovittu, että kriisiavun tarpeessa olevat pääsevät lääkärin, psykologin tai terveydenhoitajan vastaanotolle mahdollisimman pikaisesti.

"Avulle on runsaasti kysyntää ja tällä hetkellä tilanne on hyvä, apua voidaan tällä hetkellä hyvin tarjota. Kriisiryhmä kokoontuu perjantaina ja käydään läpi mitä tarpeita ja mitä palautteita huomisen ja ylihuomisen toimista on tullut ja määritellään tukitoimenpiteet ensi viikolle", hän sanoo.

Suomessa järjestetään huomenna suruliputus Kuopion kouluhyökkäyksen vuoksi. Sisäministeriön ohjeistus koskee valtion virastoja ja laitoksia, mutta koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen.

Suruliputus alkaa aamukahdeksalta ja päättyy auringon laskiessa.

Kouluhyökkäyksen vuoksi on jo tänään suruliputettu Kuopion kaupungintalolla, Savon ammattiopiston yksiköissä ja Varkauden lukiossa. Niissä järjestettiin puolilta päivin myös hiljainen hetki. Samoin eduskunnan tämänpäiväinen täysistunto alkoi hiljaisella hetkellä.

Yksi ihminen kuoli ja kymmenen loukkaantui, kun teräaseella aseistautunut mies hyökkäsi eilen opiston väistötiloihin kauppakeskus Hermanissa. Epäilty tekijä on loukkaantuneiden joukossa.

Savon ammattiopiston opiskelijoille ja heidän läheisilleen suunnattu Punaisen Ristin kriisipiste Kuopion keskustassa on auki tänään iltayhdeksään saakka.

Kuopion kaupunki muistuttaa, että sen sosiaalipäivystyksen numero 044 718 3930 on käytössä vuorokauden ympäri. Samoin Kuopion Nuorisopalveluiden Po1nt-chat on auki arki-iltaisin osoitteessa https://po1nt.fi/. Koulujen henkilöstöä on kehotettu keskustelemaan aiheesta luokissa ja ryhmissä tarpeen mukaan.

Lisäksi lapsille ja perheille on tänään tukea tarjolla Kuopion Perheentalossa kello 15:een saakka tai puhelimitse numerossa 050 405 9560.