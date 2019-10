Ukraina-kohu varasti show'n Trumpin ja Niinistön tapaamisen aluksi

Presidentti Sauli Niinistö (vas.) on lupaillut nostaa myös ilmastoasioita esille keskusteluissa Trumpin kanssa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Ukraina-kohu ja presidentti Donald Trumpin virkarikossyytetutkinta varastivat show'n presidentti Sauli Niinistön vierailun aluksi Valkoisessa talossa keskiviikkona.

Trump tervehti Niinistöä aurinkoisessa hellesäässä Valkoisen talon pihalla, minkä jälkeen presidentit astuivat hetkeksi median eteen.

"Täytyy olla kyseessä hyvin tärkeä henkilö, kun paikalla on näin paljon mediaa", Trump sanoi viitaten vieressä seisovaan Niinistöön.

"No, ainakin toinen meistä on", Niinistö vastasi.

Paikalle oli todellakin kerääntynyt runsaasti amerikkalaismediaa, mutta ei Suomen presidenttiä varten. Trump ehti hädin tuskin toivottaa Niinistön tervetulleeksi, kun toimittajajoukosta huudettiin ensimmäinen kysymys koskien Ukraina-kohua ja presidentti Trumpin virkarikossyytetutkintaa.

Kohun syynä on Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin heinäkuinen puhelu, jossa Trump pyysi Zelenskyitä tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin ja tämän pojan Hunter Bidenin toimia.

Trump keskittyi kiistämään kiivaasti tehneensä mitään väärää ja syytti jälleen mediaa valehtelusta. Niinistö istui Trumpin vieressä vaiteliaana.

"Hän on harvojen sanojen mies, ja siitä juuri pidän. Pahoittelen, että he (media) eivät ole kiinnostuneita Suomesta. Mutta minä olen", Trump sanoi.

Mediatilaisuuden jälkeen presidentit aloittivat kahdenkeskiset keskustelut. Etukäteen on kerrottu, että he keskustelevat muun muassa mahdollisuuksista lisätä Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyötä Euroopan ja arktisen alueen turvallisuuden parantamiseksi. Keskustelun ja työlounaan jälkeen presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden, jonka on määrä alkaa iltayhdeksältä Suomen aikaa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan presidentit aikovat keskustella tapaamisessaan vaihtoehdoista kiinalaiselle 5g-teknologialle.

"Suomalainen Nokia on nopeasti kehittänyt 5g-teknologiaa, joka on vähintään samalla tasolla (kiinalaisten) Huawein ja ZTE:n kanssa", nimettömänä pysytellyt lähde Yhdysvaltojen hallinnosta sanoi Reutersille.

5g-tiedonsiirtoteknologia moninkertaistaa 4g-teknologian tarjoamat mobiilidatanopeudet. Nokia on pyrkinyt asemoimaan itseään 5g-dataverkkojen johtavaksi rakentajaksi.

Yhdysvallat on laittanut Huawein mustalle listalle ja kehottanut muitakin maita tekemään samoin. Yhdysvaltojen mukaan Huaweilla on yhteyksiä Kiinan turvallisuuspalveluun, mikä tekee siitä turvallisuusuhan.

Niinistö on lupaillut nostaa myös ilmastoasioita esille keskusteluissa Trumpin kanssa, vaikkei uskokaan pystyvänsä kääntämään tämän päätä. Niinistö aikoo muistuttaa Trumpia ainakin mustan hiilen vaaroista.

"Olen kuullut presidentti Trumpin sanovan, että hän arvostaa puhdasta ilmaa ja vettä. Ok, jos ne ovat arvokkaita, niiden säilyttämiseksi pitää tehdä jotain", Niinistö sanoi uutiskanava CNN:n haastattelussa viime viikolla.

Niinistö ja Trump ovat tavanneet useasti. Ensimmäisen kerran he tapasivat vuoden 2017 elokuussa. Myös tuolloin tapaamispaikkana toimi Valkoinen talo.