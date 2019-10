Uusi pääjohtaja vaatii Tulliin vähintään 120 uutta työntekijää – "Tulli saa vuodesta toiseen pienemmät resurssinlisäykset verrattuna Poliisiin ja Rajavartiolaitokseen"

Sanne Katainen

Hannu Mäkinen aloitti Tullin pääjohtajana toukokuun alussa. Hän arvelee, että Tullin työntekijämäärä nousee Brexitin ja EU:n ulkopuolelta tulevien postipakettien alv-vapauden päättymisen myötä noin 2 000 henkeen.

Tulli tarvitsee yhteensä 120 uutta työntekijää brexitin ja pikkupakettien verovapauden poistumisen vuoksi. Tullin pääjohtajan Hannu Mäkisen mukaan hallitus on varautunut budjetissaan ja kehyspäätöksissään Britannian EU-eron eli brexitin vaatimaan 60 henkilötyövuoden lisäykseen.

Mäkinen kertoo, että 60 työntekijän palkkaaminen edellyttää valtiolta noin 3,3 miljoonan euron pysyvää lisärahoitusta. Osa uudesta henkilöstöstä on jo rekrytoitu ja loppujenkin osalta haut ovat käynnissä.

Uusista työntekijöistä noin kaksi kolmasosaa tarvitaan tulliselvitykseen ja tullivalvontaan. Loput noin kolmannes keskittyvät yritystarkastukseen, riskianalyysiin ja rikostorjuntaan.

"Mitään totaalisen uutta ei tapahdu. Yhden EU-maan status muuttuu vain jäsenmaasta kolmanneksi maaksi, ja menettelyt ovat olemassa. Valmistautumisaikaa brexitiin on ollut aika kauan, koska eron piti tapahtua jo hyvissä ajoin keväällä", Mäkinen sanoo.

Britannian EU-eron takaraja on tällä hetkellä lokakuun 31. päivä. Mäkinen arvioi, että brexitin myötä Tullin käsiteltäväksi tulevien tulli-ilmoitusten määrä lisääntyy neljänneksellä nykyiseen verrattuna. EU-eron jälkeen myös yksityishenkilöiden yli 22 euron tilaukset Britanniasta on tulliselvitettävä.

"Suuri osa henkilöstöstä on sisällä Tullissa, kun mahdollinen kova Brexit tapahtuu, mutta heitä ei ole vielä ehditty kouluttaa. Jokainen työntekijä suorittaa Tullin ammatillisen peruskoulutuksen Pasilan Tullikoulussa", Mäkinen kertoo.

Brexitin jälkeen Tullia työllistää merkittävästi uudistus, jonka perusteella kaikista EU-maiden ulkopuolelta tulevista postipaketeista aletaan periä arvonlisäveroa. Erityisesti kiinalaisten verkkokauppojen hyödyntämä alv-vapaus päättyy vuoden 2021 alussa.

Tällä hetkellä pienin kannettava arvonlisäveron määrä on viisi euroa. Tullin selvitettäväksi tulee nyt 300 000 pakettia vuodessa. Mäkinen arvioi, että määrä monikymmenkertaistuu runsaan vuoden päästä.

"Se on valtava työmäärän lisäys. Tarvitsemme pikkupakettien selvittämiseen arviolta 60 henkilötyövuotta lisää. Näitä työntekijöitä ei ole vielä rekrytoitu, emmekä ole saaneet siihen täyttä lisämäärärahaa", Mäkinen sanoo.

Tullin läpivalaisulaitteet sijaitsevat Postin tiloissa. Jos käytettävissä ei olisi lisäresurssia henkilöstön palkkaamiseen, käsittely ruuhkautuu ja Postin pakettivarastot täyttyvät.

Pitkän uran valtiovarainministeriön virkamiehenä tehnyt Hannu Mäkinen on huomannut, että Tulli saa vuodesta toiseen pienemmät resurssinlisäykset verrattuna Poliisiin ja Rajavartiolaitokseen.

"Niin kävi myös tämän syksyn budjettikierroksella. Poliisi ja Rajavartiolaitos kuuluvat sisäministeriöön ja me olemme valtiovarainministeriön alla. Epäsuhta johtuu ehkä kulttuurieroista. Poliisi ja Rajavartiolaitos ovat osanneet lobata myös julkisuuden kautta resurssitarpeitaan paremmin kuin Tulli."

Mäkisen mukaan Tulliin tarvittaisiin nykyistä enemmän läpivalaisu- ja valvontalaitteita sekä lisää henkilökuntaa muun muassa pienille raja-asemille.

"Rajavalvonnan riittävä tehokkuus ja resurssit ovat tärkeitä, jotta onnistumme estämään arjen turvallisuutta heikentävien tuotteiden pääsyn maahan. Tällaisia ovat esimerkiksi sikarutto ja erilaiset kasvintuhoajat."

Mäkinen muistuttaa, että asiakaspalvelun sujuvoittamiseksi tehtävä Tullin tietojärjestelmien kehittäminen nielee myös suuria summia rahaa.

Hannu Mäkinen siirtyi Tullin pääjohtajaksi valtiovarainministeriön budjettipäällikön tehtävästä toukokuun alussa. Mäkinen on toiminut valtiovarainministeriön palveluksessa, muutamia sivuhyppyjä lukuun ottamatta, 1980-luvun alkupuolelta lähtien.

Hyvä esimies on hänen mukaansa johdonmukainen, luotettava ja kannustava persoona.

"Johtajan on oltava myös rohkea hankaluuksien ja muutoksien edessä. Ja toisaalta sparraaja, joka pyrkii osaamisellaan haastamaan henkilökuntaa miettimään jonkin suunnitelman vielä paremmaksi."

T-Media toteutti viime syksynä mainetutkimuksen julkishallinnon toimijoille. Kansalaiset arvioivat 51 julkisen viraston mainetta. Hätäkeskuslaitos nousi hyvämaineisimmaksi organisaatioksi ja Tulli sijoittui kuudenneksi.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, missä organisaatiossa olisit mielelläsi valmis työskentelemään? Tulli voitti tämän alakategorian.

"Tulli on koettu hyvin vakaaksi ja arvokkaaksi työpaikaksi, jossa 20 vuoden työurat ovat yleisiä. Ihmiset omistautuvat työlle ja avoimiin paikkoihin on paljon hakijoita", Mäkinen iloitsee.

Tullin 1 800 työntekijästä noin 800–900 työskentelee rajoilla, 600 Pasilan virastotalossa ja loput tullilaboratoriossa sekä valtakunnallisissa toiminnoissa muualla Suomessa. Tullin toimipisteitä on suljettu erityisesti länsirajalla EU-jäsenyyden, sähköisten palvelujen kehittämisen ja myös vähäisen asiakasmäärän takia.

Tullista järjestyy kuitenkin ajanvarauksella henkilökohtaista neuvontaa lähimmästä toimipaikasta.

Huumetorjunta näkyy vahvasti julkisuudessa. Mäkisen mukaan Tullin työ painottuu kuitenkin aika paljon kulutustavaroihin, kuten kasveihin, elintarvikkeisiin, keittiötarvikkeisiin, polttoaineisiin ja leluihin.

"Monipuolinen koulutustausta on eduksi Tullissa, sillä teemme 11 ministeriön alaisia tehtäviä. Tullilaboratorion vitriinissä on näytillä esimerkiksi myrkkyjä, joita on yritetty tuoda maahan. Myrkkyjä ei aina edes silmällä havaitse, mutta niiden kosketus voi tappaa."