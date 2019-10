Trump haluaa Yhdysvallat pois "naurettavista loputtomista sodista", jättää kurdiliittolaiset oman onnensa nojaan

Yhdysvallat on nyt yllättäen ilmoittanut siirtävänsä joukkonsa pois Pohjois-Syyriasta Turkin rajalta. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa Yhdysvallat pois sodista, joita hän kutsuu "naurettaviksi" ja "loputtomiksi". Trump kommentoi Twitterissä Valkoisen talon aiempaa ilmoitusta siitä, että Yhdysvallat vetää joukkonsa pois Pohjois-Syyriasta ja antaa näin Turkille mahdollisuuden toteuttaa uhkaamansa sotilasoperaation alueen kurdeja vastaan.

Trump sanoo kurdien kyllä taistelleen Yhdysvaltojen kanssa äärijärjestö Isisiä vastaan, mutta hänen mukaansa kurdeille annettiin huomattavasti rahaa ja varusteita. Nyt presidentti haluaa, että Turkki, Eurooppa, Syyria, Iran, Irak, Venäjä ja kurdit selvittävät tilanteen itse.

Yhdysvaltojen äkillisen suunnanmuutoksen jälkeen sekä kurdijoukot että Syyrian sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights kertoivat Yhdysvaltain joukkojen jo aloittaneen vetäytymisen.

YK ilmoitti pian varautuvansa pahimpaan. YK:n humanitaarinen koordinaattori Syyriassa Panos Moumtzis painotti, että operaation seurauksiin liittyy paljon kysymyksiä vailla vastauksia.

Moumtzis teki myös selväksi, ettei hänellä ollut ennakkotietoa Yhdysvaltojen päätöksestä. Hänen mukaansa YK:lla on valmiussuunnitelma siltä varalta, että siviilit kärsivät.

Myös EU:n edustaja Maja Kocijancic sanoi toimittajille Brysselissä, että aseellinen väkivalta vain pahentaisi siviilien kärsimystä ja haittaisi huomattavasti tämänhetkisiä poliittisia pyrkimyksiä. Kocijancicin mukaan EU pitää Turkin turvallisuushuolia perusteltuina, mutta EU:n mielestä ainoa kestävä ratkaisu Syyrian konfliktiin syntyy poliittisin, ei sotilaallisin keinoin.

Kurdien YPG-järjestön edustajan Mustafa Balin mukaan kurdit joutuvat poistamaan osan vartijoista leireiltä, joilla kurdit ovat pitäneet vangittuja ääriryhmä Isisin jäseniä.

Syy tähän on se, että kurdien on kerättävä joukkoja taistelemaan Turkin hyökkäystä vastaan, Bali kertoo. Hän kommentoi asiaa CNN:lle.

Turkin armeija ilmoitti aiemmin olevansa valmis aloittamaan sotilasoperaationsa Pohjois-Syyrian kurdeja vastaan koska tahansa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoi tänään, että Turkki saattaa "tulla minä hyvänsä yönä ilman varoitusta".

"Meille ei tule kuuloonkaan, että sietäisimme enempää uhkia näiltä terroristiryhmiltä", Erdogan sanoi viitaten kurditaistelijoihin.

Kurditaistelijoiden lausunnon mukaan Yhdysvaltojen päätös pilaa luottamuksen ja yhteistyön kurdijoukkojen ja Yhdysvaltojen välillä. Kurdijoukot vakuuttavat puolustavansa maataan hinnalla millä hyvänsä.

Yhdysvallat on aiemmin pyrkinyt estämään kaikki Syyrian kurdien YPG-järjestöön kohdistuvat turkkilaisoperaatiot. Turkki pitää YPG:tä terrorijärjestönä. Yhdysvaltojen kanssa YPG on taas tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Isisin vastaisessa taistelussa.

Käytännössä Yhdysvallat siis nyt hylkää liittolaisensa. Valkoinen talo kertoi lausunnossaan, että Turkki aikoo edetä "pitkään suunnittelemassaan operaatiossa" Pohjois-Syyriassa, mutta Yhdysvallat ei tue operaatiota, ei ole siinä osallisena eikä läsnä alueen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi vastuu kiinni otetuista äärijärjestö Isisin taistelijoista ja jäsenistä on Yhdysvaltojen mukaan nyt Turkilla.

Erdogan lupasi tehdä yhteistyötä Euroopan maiden hallitusten kanssa Isis-vankien osalta. Hän painotti, ettei Turkki voi huolehtia vangeista, jotka ovat kotoisin muun muassa Ranskasta ja Saksasta. Al-Holin leirillä on myös suomalaisia vankeja.

Syyrian kurdijoukot ovat jo todenneet, että turkkilaishyökkäys veisi pohjan vuosien menestyksekkäältä taistelulta Isisiä vastaan ja antaisi joillekin äärijärjestön henkiin jääneille johtajille tilaisuuden tulla taas esiin. Erdoganin edustaja Ibrahim Kalin tviittasi, että Turkki jatkaa myös Isisin vastaista taistelua eikä anna järjestön palata missään muodossa.

Ulkoministeri Mevlut Cavusoglu sanoi Twitterissä, että Turkki auttaa palauttamaan rauhan ja vakauden Syyriaan ja poistaa terroristit alueelta.

Irakin sodan veteraani ja demokraattien kongressiedustaja Ruben Gallego totesi Twitterissä Valkoisen talon lausunnon tultua julki, että Turkin operaation etenemisen salliminen on "yksi eniten epävakautta aiheuttavista toimista, jonka voimme Lähi-idässä tehdä".

"Kurdit eivät enää koskaan luota Amerikkaan. He etsivät uusia liittolaisia tai itsenäisyyttä suojellakseen itseään. (Ulkoministeri Mike) Pompeo on jälleen epäonnistunut", hän kirjoitti.

Valkoisen talon lausunto tuli hetki sen jälkeen, kun presidentit Erdogan ja Trump olivat keskustelleet puhelimessa. Sunnuntaisen tiedotteen mukaan Erdogan kertoi Trumpille puhelimessa olevansa turhautunut, koska elokuussa tehdyn sopimuksen täytäntöön panemisessa on epäonnistuttu.

Turkki ja Yhdysvallat sopivat elokuussa, että ne muodostavat turvavyöhykkeen Syyrian pohjoisosaan. Neuvotteluiden jälkeen valtioilla on ollut muun muassa yhteisiä maa- ja ilmapartioita alueella. Turkki on kuitenkin syyttänyt Yhdysvaltoja siitä, että se on viivytellyt turvavyöhykkeen muodostamisessa.

Erdogan päätyi lisäämään lämpöä maiden välille viikonloppuna ja varoitti, että Turkki saattaisi aloittaa lähipäivinä hyökkäyksen Syyrian puolelle rajaa. Turkin valtionmedia kertoi myös, että Syyrian-vastaiselle rajalle olisi lähetetty lisäjoukkoja Erdoganin varoitusten jälkeen.

Nyt Erdogan kertoi presidenttien välisen puhelun aikana Trumpille, että turvavyöhyke loisi tarvittavat olosuhteet sille, että syyrialaiset pakolaiset voisivat palata Syyriaan. Turkissa on tällä hetkellä yli 3,6 miljoonaa syyrialaista pakolaista.