Merkel varoittaa Johnsonia: Sopimuksellinen brexit tuskin onnistuu ilman kompromissia Pohjois-Irlannissa

Saksan liittokansleri Angela Merkel on varoittanut Britannian pääministeri Boris Johnsonia, ettei sopimus Britannian EU-erosta onnistu, ellei Britannia tee kompromissia Irlannin rajakysymyksessä.

Merkelin mukaan sopimuksellisen EU-eron onnistuminen on epätodennäköistä, ellei Britannia suostu siihen, että sen hallitsema Pohjois-Irlanti voi pysyä osana EU:n tulliliittoa.

Uutistoimisto AFP perustaa tietonsa Downing Streetin lähteeseen. Merkel keskusteli asiasta Johnsonin kanssa puhelimitse tänään.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk taas moitti Johnsonia Twitterissä syyttelystä. Tuskin mukaan kyse ei ole syyttelykisan voittamisesta.

"Kyse on Euroopan ja Britannian tulevaisuudesta, kuten myös kansojemme turvallisuudesta ja eduista. Et halua sopimusta, et halua lykkäystä, et halua perumista, quo vadis (minne menet)"?

Johnsonin toimiston tiedottaja luonnehti pääministerin ja Merkelin mielipiteiden vaihtoa avoimeksi. Tiedottajan mukaan brexit-neuvottelut ovat "kriittisessä pisteessä".

Tiedottaja myös kiisti Tuskin arvion, jonka mukaan Johnson kävisi "jotain typerää syyttelykisaa".

Irlannissa ensi vuotta koskevassa budjetissa on varattu 1,2 miljardin euron avustussumma lieventämään niitä taloudellisia takaiskuja, joita aiheutuu, jos Britannia jättää EU:n ilman sopimusta. Asiasta ilmoitti Irlannin talousministeri Paschal Donohoe tänään.

Johnsonin on tänään määrä pyytää jälleen parlamentille istuntotaukoa kuningattarelta.

Uutiskanava BBC:n mukaan tänään olisi viimeinen päivä, jolloin brittiparlamentti kokoontuu ennen toista Johnsonin pyytämää istuntotaukoa. Parlamentin on määrä palata töihin 14. lokakuuta.

Britannian korkein oikeus linjasi syyskuussa, että Johnsonin aiemmin pyytämä viiden viikon istuntotauko oli laiton.

Johnsonin esikunta on aiemmin perustellut uutta, lyhyempää istuntotaukoa sillä, että se antaisi hallitukselle aikaa valmistella lainsäädäntöä. Istuntotauko tarkoittaisi, että parlamentin istunnot 9. ja 10. päivinä jäisivät väliin.

Käytännössä istuntotauon pyytäminen kuningatar Elisabetilta on pelkkä muodollisuus.

Ratkaisut Britannian EU-eron kohtalosta on määrä tehdä 17.–18. lokakuuta järjestettävässä huippukokouksessa.

EU odottaakin Johnsonilta näkemystä siitä, miten Britannian EU-ero on tarkoitus järjestellä. Käynnissä olevien neuvotteluiden takarajaksi on asetettu perjantai.

Eurooppalaiset johtajat ovat suhtautuneet epäilevästi Britannian hallituksen uuteen sopimusluonnokseen, jolla se haluaisi korvata Johnsonin edeltäjän Theresa Mayn version sopimuksesta. Mayn sopimus meni nurin brittiparlamentin alahuoneessa kolmeen otteeseen.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron teroitti Johnsonille viikonloppuna, että EU päättää viikon loppuun mennessä, onko sopimusta mahdollista saada aikaan.

Mahdollista eron lykkäystä Johnsonin tulee pyytää 19. lokakuuta mennessä. Britannian parlamentin alahuone äänesti syyskuussa läpi lain, joka velvoittaa pääministerin hakemaan lykkäystä, jos sopimusta ei synny.

Johnson puolestaan on järkähtämättä toistellut, että Britannia jättää Euroopan unionin lokakuun viimeisenä päivänä, tapahtui mitä tahansa.