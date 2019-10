Metsä Board antoi myönteisen tulosvaroituksen – pörssissä osake selvässä nousussa

Metsä Board on Husumin tehtaalla Ruotsissa vaihtanut paperintuotantoa kartonginvalmistukseen. Kuva: Lehtikuva / Tero Pajukallio

Metsä Groupiin kuuluva kartonkiyhtiö Metsä Board on antanut myönteisen tulosvaroituksen. Heinä-syyskuun vertailukelpoinen liiketulos on nousemassa paremmaksi kuin ennakoitiin. Yhtiö arvioi aiemmin, että kolmannen neljänneksen liiketulos heikkenisi verrattuna toiseen neljännekseen. Tulos on kuitenkin nousemassa hiukan paremmaksi.

Yhtiön mukaan heikentyneen makrotalouden kielteiset vaikutukset ovat jääneet lopulta odotettua pienemmiksi. Kartonkitoimitukset olivat heinä-syyskuussa edellistä neljännestä korkeammat ja hinnat pysyivät vakaina. Lisäksi puukustannukset jäivät hieman odotettua alhaisemmiksi.

Metsä Boardin B-osake nousi Helsingin pörssissä vajaat 3 prosenttia. Yhtiö julkistaa seuraavan osavuosikatsauksensa 31. lokakuuta.