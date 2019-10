Turvapaikanhakijoiden siirtojärjestelylle varautunut vastaanotto EU-mailta

Turkista on saapunut tänä vuonna meriteitse Kreikkaan kymmeniä tuhansia siirtolaisia. Lehtikuva/AFP

Kaikkiaan seitsemän EU-maata näyttää vihreää valoa Välimereltä pelastettujen turvapaikanhakijoiden jakamiselle EU-maiden kesken.

EU-maiden sisäministerien kokouksessa Luxemburgissa ei vielä saavutettu suurta läpimurtoa.

Neljän aloitteellisen maan eli Italian, Saksan, Ranskan ja Maltan lisäksi Irlanti, Luxemburg ja Portugal osoittivat tiistaina kiinnostustaan. Sen sijaan Ruotsi, Tanska ja Hollanti eivät aio tällä tietoa osallistua.

Suomi vetoaa puheenjohtajuuteen eikä ota omalta osaltaan kantaa. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi STT:lle kokouksen jälkeen, että Suomi katsoo ensin tilanteen kehittymistä ja sitä, miten muut jäsenmaat lähtevät järjestelyyn mukaan.

Tähän asti ratkaisua on haettu aina laiva kerrallaan. Komissio on käynnistänyt joka kerta uuden kyselykierroksen jäsenmaille, kun Italian tai Maltan satamaan on rantautunut uusi pelastusalus.

Suomi on vastannut pyyntöihin kaksi kertaa myöntävästi ja luvannut ottaa aluksilta enintään 13 ihmistä.

Uusiin avunpyyntöihin hallitus ei kuitenkaan enää tartu, vaan odottaa pysyvämmän ratkaisun syntymistä. Se on tarkoittanut sitä, että komission uusiin pyyntöihin ei ole suostuttu.

Nyt neljän maan ryhmä ehdottaa väliaikaista mekanismia, joka olisi voimassa alustavasti kuusi kuukautta.

Saksan, Ranskan, Italian ja Maltan ehdotus on vielä karkea, eikä tiedossa esimerkiksi ole, mihin mukaan lähtevät maat tarkalleen sitoutuisivat.

"Kyse olisi vapaaehtoisuuteen perustuvasta mekanismista. Maan ei olisi pakko ottaa esimerkiksi joka ikiseltä lautalta tiettyä määrää tai tulla tietyllä määrällä mukaan", Ohisalo sanoo.

Keskustelu hänen mukaansa jatkuu. Jo perjantaina maiden virkamiehet jatkavat keskusteluita Brysselissä.

Samaan aikaan Kreikka, Bulgaria ja Kypros vaativat EU-mailta huomiota itäiselle Välimerelle.

Turkista Kreikkaan on viime kuukausina saapunut selvästi aiempaa enemmän turvapaikanhakijoita. Tänä vuonna heitä on tullut noin 36 000, mikä on jo muutama tuhat enemmän kuin koko viime vuonna.

"Vaikka tilanne eroaa vuosien 2015–2016 kriisistä, lähestyvästä kriisistä on merkkejä. Eurooppa ei voi jäädä kiinni huonosta valmistautumisesta toista kertaa", herättelivät Kreikka, Bulgaria ja Kypros yhteisessä kannanotossaan.

Ne myös muistuttavat, että kehitys todennäköisesti jatkuu Syyrian tilanteen takia. EU:n ja Turkin vuonna 2016 solmima maahanmuuttosopimus on tulossa tiensä päähän, sillä se umpeutuu vuonna 2019.

Kreikka on jo aiemmin lähettänyt muille EU-maille pyynnön ottaa suojiinsa 2 500 alaikäistä, yksin tullutta turvapaikanhakijaa pahasti kuormittuneilta saariltaan.

Ohisalon mukaan Suomi tukee Kreikkaa muutoin ja EU-virastojen kautta. Hän muistuttaa hallituksen kesällä tekemästä linjauksesta, ettei uusiin siirtoihin ryhdytä ennen EU-maiden sopua väliaikaisesta mekanismista.

"Tämä liittyi tietysti keskiseen Välimereen. Tässä on nyt eri keskustelu, joka täytyy nyt ehkä erikseen käydä hallituksenkin sisällä", Ohisalo sanoo.