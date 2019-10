Mira Potkonen nyrkkeili MM-kisoissa välieriin ja varmisti mitalin

Lehtikuva / Martti Kainulainen

MM-kisoissa ei otella pronssiottelua, joten Potkonen varmisti mitalin.

Mira Potkonen on edennyt nyrkkeilyn naisten MM-kilpailuissa Venäjän Ulan Udessa välieriin ja varmistanut toisen MM-mitalin. Potkonen kukisti 60 kilon sarjan puolivälierissä Irlannin Amy Broadhurstin kaikin tuomariäänin 5–0.

"Miran vastaiskut toimivat tänään. Ottelun jälkeen olin varma, että voitto tuli meille", valmentaja Maarit Teuronen kommentoi tiedotteessa.

MM-kisoissa ei otella pronssiottelua, joten Potkonen varmisti voitollaan uransa yhdennentoista arvokisamitalin. Potkosen palkintokaapista löytyy valmiiksi muun muassa olympia- ja MM-pronssi sekä kaksi Euroopan mestaruutta ja EM-hopea.

Potkonen kohtaa välierissä Kiinan Wang Congin, joka kukisti puolivälierissä Mongolian Namuun Monkhorin 5–0.

"Perjantaina ohjelmassa on vastustajan otteluvideoiden katsominen ja sitten käymme tekemässä kevyen taktiikkatreenin. Tässä on lyöty ihan tarpeeksi viime päivinä, joten tarkoituksena on vain pitää kroppa käynnissä", Teuronen arvioi.

Potkosen ottelu käydään perjantaina Suomen aikaa noin klo 14.