Näin rohkeat hiehot uivat kotiin saaresta ja häviävien maissien arvoitus selviää – MT:n syyskuun katsotuimmat videot

MT:n syyskuun katsotuimmissa videoissa seikkailevat hiehot, hevoset ja kokonainen karhujen suurperhe. Entä miten onnistuu hanhien karkotus Viikissä? Sekin selviää, kun pääsemme Valtti-koiran matkaan.

Peltolan tilalla Juankosken Säyneisen kylässä koettiin tiistaina yksi syksyn kohokohdista: Hiehot uivat kesän laidunnuksen päätteeksi saaresta kotiin.

Näky videolla on upea, kun kiiltäväkylkiset eläimet nousevat uintimatkan päätteeksi tyynen rauhallisesti rannalle.

Hiehojen uittaminen kotiin on kuulunut Peltolan perinteisiin ainakin 1970-luvulta, Pekka Pehkosen vanhempien ajasta saakka.

"Joskus uitto onnistuu hirmu helposti, joskus pitää tehdä työtä", Pehkonen kertoo. "Tärkeintä on, että eläimillä on luottamus ihmistä kohtaan"

TalkKari Kari Lähdekorpi käy jututtamassa hevosyrittäjä Anne Kangasta Nurmijärvellä. Tallin asukkeihin kuuluu muun muassa Peanuts-tamma.

Tallilla on nyt kuusi hevosta, mutta parhaimmillaan niitä on kesäaikana ollut 30. Suurin osa hevosista on ollut kuntoutettavana.

Kangas panostaa hevosten lihashuoltoon. Hän hieroo hevosiaan säännöllisesti. lisäksi tallilla käy kiropraktikko ja osteopaatti tarpeen mukaan. Käytössä ovat myös huippukylmä- ja laserhoidot.

Joonas Pyykösen kyyhkynruokinnalta Pohjois-Karjalassa hävisivät ruuat vauhdilla. Mysteeri ajoi laittamaan ruokinnalle riistakameran, jolla syyllinen selvisi nopeasti. Paikalla herkutteli oikea karhujen suurperhe.

"Mietittiin, onko siellä joku mäyrä tai muu eläin käynyt", Pyykönen sanoo Jahtikuksan videolla.

Hanhille ei Viikin pelloilla ole tarjolla yhtä leppoisaa levähdyspaikkaa kuin joskus aiemmin.

Videolta näkyy, kuinka iso parvi lintuja lehahtaa lentoon hanhikoira Valtin tieltä.

Koiran käytölle on Viikin pelloilla hyvä syy. Hanhet syövät sadon mukana arvokasta tutkimusaineistoa.

"Kalliit tutkimusprojektit voivat mennä mönkään tunneissa," kertoo videolla hanhikoirapartion vetäjä ja Valtti-koiran omistaja Terhi Multamäki.

"Keväällä laskeutui yksi päivä noin 5 000 hanhen parvi. Jos pellolla on orastava vilja, se syödään hetkessä."

