Jos käytät pimeällä pyöräillessäsi valoa, edustat nyt enemmistöä – takavalon käytössä silti vielä parannettavaa

Ensi vuoden kesäkuussa voimaan tulevassa uudessa tieliikennelaissa punainen takavalo on määritelty pakolliseksi varusteeksi myös pyöräilijöille.

Yhteyspäällikkö neuvoo kohdistamaan valaisimen suunnan niin, ettei se osoita suoraan vastaantulevien silmiin.

Liikenneturvan seurantojen mukaan pyöräilijöiden valojen käytössä on vielä parannettavaa, vaikka vuosien varrella tilanne onkin parantunut. Seurantojen perusteella valoa käytti vuonna 2018 reilusti yli puolet pyöräilijöistä.

“Pimeällä, hämärässä, sadekelillä tai kun näkyvyys on muutoin heikentynyt, on pyörän ja pyöräilijän näkyvyys tärkeä turvallisuustekijä. Pyörän valo on tarpeen, polkee sitten pimeällä metsätiellä tai valaistussa taajamassa”, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa muistuttaa tiedotteessa.

Pyörässä tulisi olla vaaleaa valoa näyttävä etuvalo sekä lisäksi etu-, taka- ja sivuheijastimet, kun ajetaan pimeällä tai hämärässä. Etuheijastimen on oltava valkoinen ja takaheijastimen punainen. Etuvalo saa olla kiinteää tai vilkkuvaa valoa näyttävä, mutta Liikenneturvan seurantojen mukaan enemmistö valoa käyttävistä pyöräilijöistä suosii kiinteää valoa.

“Tasaisesti palavan pyöränvalon – ja siten pyöräilijän – etenemistä on helpompi seurata kuin vilkkuvalon. Kiinteä valo myös valaisee pyöräilijän edessä olevan ajoradan vilkkuvaa paremmin. Toiset tienkäyttäjät voivat myös kokea vilkkuvalon häiritseväksi", Piippa vinkkaa.

"Kun valokeila osoittaa loivasti alaviistoon, nähdään hyvin eteenpäin, muttei häikäistä toisia. Vanhempien tehtävänä on varmistaa lapsensa pyörän valot ja heijastimet kuntoon”, Piippa sanoo.

Punainen takavalo ei pyörässä ole vielä pakollinen, mutta se lisää pyöräilijän näkyvyyttä, kun liikutaan pimeällä tai hämärässä pimeän. Liikenneturvan tekemien seurantojen mukaan vain noin joka kuudes pyöräilijä käyttää takavaloa. Pimeällä näkyvyyttä edistävät myös pyöräilijän heijastimet, heijastavat vaatteet tai heijastinliivi.

“Se, että itse näkee polkea eteenpäin, ei vielä tarkoita, että muut liikenteessä havaitsisivat sinut", Piippa korostaa.

Ensi vuoden kesäkuussa voimaan tulevassa uudessa tieliikennelaissa punainen takavalo on määritelty pakolliseksi varusteeksi myös pyöräilijöille.

