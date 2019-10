Yhdessä pahemmat: Sähkötupakkaa ja tupakkaa käyttäville suurempia terveyshaittoja kuin vain yhdessä tuotteessa pidättäytyville

Yhdysvalloissa on tällä hetkellä merkittävä määrä nuoria, joille on ilmaantunut yllättäen vakavia keuhko-ongelmia

Noin kaksi prosenttia suomalaisista aikuisista käyttää sähkötupakkaa päivittäin, kerrotaan THL:stä. LEHTIKUVA / Timo Jaakonaho

Sähkötupakka on haitallisinta heille, jotka käyttävät myös tavallista tupakkaa, kertoo Hengitysliiton terveysasiantuntija Maija Kolstela. Sähkötupakasta puuttuu monia tupakan haitallisia aineita, kuten terva ja häkä. Sen sijaan siinä on monia haitallisia aineita, joita tupakassa ei ole.

"Tämän takia sekä tupakkaa että sähkösavukkeita käyttäville henkilöille aiheutuu suurempia terveyshaittoja kuin niille, jotka käyttävät vain jompaakumpaa tuotetta", Kolstela toteaa.

Suomen syöpäyhdistyksen ylilääkärin Eeva Ollilan mukaan poikkeuksen tähän tuovat todella runsaasti tupakoivat henkilöt. Jos he eivät halua päästä nikotiinista eroon, pelkästään sähkötupakkaan siirtyminen voi olla vähemmän haitallista kuin tupakoinnin jatkaminen.

"Suositeltavampaa olisi kuitenkin vaihtaa esimerkiksi nikotiinisuihkeisiin tai -purukumiin. Tällöin jäisivät vain nikotiinin terveyshaitat, eivätkä sähkösavukkeen haitat tulisi tupakan haittojen tilalle", Ollila sanoo.

Erityisen vaarallista sähkötupakka on Kolstelan mukaan nuorille, sillä se vaikuttaa aivojen kehitykseen ja voi haitata esimerkiksi oppimista. Aivot kehittyvät 25 ikävuoteen asti.

Yhdysvalloissa on tällä hetkellä merkittävä määrä nuoria, joille on ilmaantunut yllättäen vakavia keuhko-ongelmia. Syytä keuhko-ongelmiin ei tiedetä, mutta kaikki nuoret ovat käyttäneet aktiivisesti sähkötupakkaa. Viranomaiset epäilevät, että vaurioista merkittävä osa liittyy laittomien kannabisnesteiden käyttöön sähkötupakassa. Varmuutta asiasta ei kuitenkaan ole.

Yle uutisoi lauantaina, että sähkösavukkeiden myyjät ovat menettäneet Suomessa asiakkaita, kun pelko otsikoihin nousseista kuolemista ja sairastumisista on levinnyt suomalaisten tupakoitsijoiden keskuuteen.

Monet keuhkosairaudet kehittyvät Ollilan mukaan todella hitaasti, ja yleensä haitat tulevat esiin vasta pidemmän ajan kuluessa.

"Tämän takia on melkoisen huolestuttavaa, mikäli vahvistuu, että nimenomaan sähkösavukkeet ovat nuorten keuhko-ongelmien taustalla. Tämä tarkoittaisi, että kyseessä on vaarallisempi tuote kuin mitä on ajateltu."

Sähkötupakan säännöllinen käyttö on Suomessa vähäistä. Aktiivisimmin sitä käyttävät säännöllisesti tupakoivat, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija Otto Ruokolainen.

Ruokolainen kertoo, että noin kaksi prosenttia suomalaisista aikuisista käyttää sähkötupakkaa päivittäin. Nuorten osalta se on yleisempää pojilla: 18-vuotiaista pojista sähkötupakkaa käyttää päivittäin noin kolme prosenttia.

Sähkötupakkaa on kokeillut noin 25 prosenttia 12–18-vuotiaista. Tämän ryhmän sisällä vanhempien osuus kokeilijoista on suurempi kuin nuorempien.

Ollilan mukaan sähkösavukkeet lisäävät etenkin nuorilla riskiä myös tupakoinnin aloittamiseen. Hankalinta riippuvuutta ilmenee nuorilla, jotka käyttävät vähintään kahta tupakkatuotetta, eli esimerkiksi sähkötupakkaa ja nuuskaa tai tavallisia savukkeita ja sähkötupakkaa.

Ollilan mukaan sähkötupakkaan liittyy neljä merkittävää haittaa: nikotiini, haitallisia yhdisteitä sisältävät ponnekaasut, epäpuhtaudet kuten metallijäämät sekä haju- ja makuaineet. Haju- ja makuaineiden vaikutuksia on tutkittu lähinnä syötävinä, mikä on täysin eri asia kuin jos tuotetta kuumennetaan ja vedetään keuhkoihin.

"Syödessä aineet menevät ruoansulatuskanavaan ja pilkkoutuvat mahalaukussa. Kuumentaessa aineet ensinnäkin muuttuvat, minkä lisäksi ne pääsevät keuhkoista helposti eteenpäin muualle kehoon. Näitä vaikutuksia ei tunneta", Ollila huomauttaa.

Suomessa on kiellettyä myydä haju- ja makuaineita sähkösavukkeisiin. Savukekaupat myyvätkin niitä "leivontaan ja juomiin".

"Kysymys kuuluu, että kuka ottaa vastuun siinä vaiheessa, kun kuluttajat ovat vetäneet niitä keuhkoihin ja saaneet vakavia terveyshaittoja", Ollila pohtii.

Ollilan mukaan sähkötupakka nähdään helposti vähemmän haitallisena tupakkana. Ajattelu perustuu hänen mielestään siihen, että kun uusi tuote tulee markkinoille nopeasti, ei sen haittavaikutuksia vielä tunneta.

Sähkötupakkaa käytetään useimmiten tavallisen tupakan korvikkeena silloin, kun aikomuksena on tupakoinnin vähentäminen tai lopettaminen tai tuotteen käyttö sellaisissa paikoissa, joissa tupakointi ei ole sallittua, Hengitysliiton Kolstela kertoo.

"Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että tupakoinnin lopettaminen onnistuu huonommin niiltä, jotka käyttävät tupakan ohella sähkösavuketta."

Nikotiiniriippuvuuden voimakkuus, halu lopettaa tupakointi ja huoli tupakoinnin terveyshaitoista ovat yhtä suuria sähkötupakan käyttäjillä kuin tavallisia savukkeita polttavillakin. Kolstelan mukaan 54 prosenttia sähkötupakan käyttäjistä haluaa lopettaa tupakoinnin, ja lähes 80 prosenttia on huolissaan tupakoinnin terveyshaitoista.

Varsinkin pitkään nikotiinia käyttäneiden voi olla todella vaikea päästä irti tapariippuvuudesta ja tilannesidonnaisesta nikotiinin käytöstä.

– Huoli omasta terveydestä on yleisin syy, jonka takia halutaan päästä irti nikotiiniriippuvuudesta.

Suomen syöpäyhdistyksen Ollila suosittelee sähkötupakan käyttäjiä jättämään haju- ja makuaineet sähkötupakkaan laitettavasta nesteestä kokonaan pois. Suurin osa haitoista kun saattaa tulla juuri niistä.

– Erityisesti makeat ja hedelmältä maistuvat aineet on todettu haitallisiksi. Eniten riskejä liittyy siihen, jos eri aineita sekoitetaan keskenään, Ollila kertoo.

Ollila näkee sähkötupakassa hyvänä asiana sen, että käyttäjä voi itse säädellä nikotiinin saantiaan. Osa pyrkiikin vieroittautumaan vähentämällä asteittain sähkötupakan nesteeseen lisättävän nikotiinin määrää.

– Yhdysvalloista kuitenkin tiedetään, että monilla käy myös juuri päinvastoin, eli höyrytettävä nikotiinimäärä kasvaa ajan myötä.