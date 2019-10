Kymenlaaksolainen viljelijä käytti mäntysuopaa kasvinsuojeluaineena – sai sakkotuomion terveysrikoksesta

MT arkisto

Muun muassa salaattia viljellyt viljelijä tuomittiin terveysrikoksesta sakkoihin. Hänet velvoitettiin maksamaan 50 päiväsakkoa, mikä hänen tuloillaan tarkoittaa 300 euroa.

Kymenlaaksolainen viljelijä, joka on käyttänyt mäntysuopaa kasvinsuojeluaineena, on saanut tuomion Kymenlaakson käräjäoikeudessa.

Tapauksessa on kyse siitä, että viljelijä on vuosien 2015 ja 2017 välillä käyttänyt kasvinsuojeluaineita huolimattomasti. Syyttäjän mukaan hänen toimintansa on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle.

Lisäksi viljelijän maksettavaksi määrättiin rikosuhrimaksu sekä todistelukustannukset.

Tuomio ei ole lainvoimainen.