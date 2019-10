Valmistaja laski koiranruuan hiilijalanjäljen – yhdellä päätöksellä päästöjä voi pienentää jopa yli 90 prosenttia

Lari Lievonen

Jos haluaa pienentää karvaisen ystävänsä ruuan hiilijalanjälkeä, kannattaa valita tuote, jossa on punaisen lihan sijaan käytetty esimerkiksi silakkaa tai siipikarjaa.

Kotimaiseen koiranruokabisnekseen on lähtenyt vain muutama suomalainen yritys. Koiranruokavalmistaja Dagsmark Petfood harmittelee sitä, että lemmikkien ruoka tuodaan Suomeen kaukaa, vaikka kotimaisten raaka-aineiden, kuten silakan ja kauran käyttö laskisivat reilusti koiranruoan hiilijalanjälkeä.

Koiranruokavalmistaja on laskenut omien koiranruokiensa hiilijalanjäljen, ja tuon selvityksen mukaan yli 90 prosenttia koiranruoan hiilijalanjäljestä koostuu raaka-aineista.

Jos haluaa pienentää karvaisen ystävänsä ruuan hiilijalanjälkeä, kannattaa valita tuote, jossa on punaisen lihan sijaan käytetty esimerkiksi silakkaa tai siipikarjaa. Silakan valitseminen pääraaka-aineeksi naudan tai lampaan sijaan vähentää nimittäin koiranruuan päästöjä yli 90 prosenttia. Siipikarja taas on selvityksen mukaan 86 prosenttia vähäpäästöisempää kuin nauta, ja kauran valitseminen riisin sijaan tuo 38 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt.

Kennelliiton mukaan Suomessa on yli 700 000 koiraa, joten koiranruuan raaka-ainevalinnoilla on merkitystä.

Lemmikinruuan alkuperämaamerkintä ei ole pakollinen, joten monet eivät ole Dagsmark Petfoodin mukaan tietoisia siitä, mistä heidän lemmikkinsä ruoka on peräisin. Vaikka eläin on usein tärkeä perheenjäsen, moni koira syö Kaukoidästä tuotua ruokaa. Tämä on ristiriitaista, kun samalla muu perhe satsaa trendin mukaisesti lähituotteisiin ja puhtaaseen, kotimaiseen ravintoon.

”Alkuperää ei ehkä viitsitä tai jakseta penkoa, kun se ei ole selkeästi mainittu tuotteen tiedoissa tai pakkauksessa”, Dagsmark Petfoodin toimitusjohtaja Laura Strömberg sanoo tiedotteessa.

Lue lisää:

Kotimaisesta koiranruuasta tuli hitti – Dagsmark Petfoodin puolivuotias tehdas laajentaa jo tuotantoaan