Nurmijärvi mainostaa itseään "ylpeästi landena" – kuntaan voi tutustua maisemasimulaattorilla

Nurmijärven kunta

Nurmijärvi mainostaa itseään käpy- ja oikeilla lehmillä.

Keskiuusmaalainen Nurmijärvi näyttää yrittävän kääntää vahvuudekseen sitä, mistä sitä usein irvaillaan: lintukoto- ja Nurmijärvi-ilmiöstä. Sehän tarkoittaa perheiden muuttamista isoihin omakotitaloihin peltojen keskelle ja kahden auton päähän palveluista.

Hauskasta käänteismarkkinoinnista voivat varmasti ottaa vinkkiä muutkin kunnat.

Nurmijärvi yrittää houkutella kuntaan uusia asukkaita ja yrityksiä mainostamalla itseään teemalla ”Olemme ylpeästi lande”.

Kunta tarjoaa kiinnostuneille ostettavaksi tontteja ja jakaa erilaisissa tapahtumissa käpylehmäpakkauksia, joissa olevista kävystä ja tikuista voi näperrellä oman käpylehmän tai -lampaan.

Eikä siinä kaikki.

"Olemme tietääksemme ainoa kunta, jolla on kuntasimulaattori sekä Spotify-lista", kunnanjohtaja Outi Mäkelä kertoo tiedotteessa. Mäkelä on entinen kokoomuksen kansanedustaja.

Simulaattori näyttää Mäkelän mukaan, millaista Nurmijärvellä on: kotoisuutta, luontoa, puhtautta, elämyksiä ja yllätyksiä. Lisäksi kunnassa on kansainvälisiä huipputeknologian yrityksiä, taajama-alueella laiduntavia lehmiä sekä niin puhdas vesi, että siitä voi tehdä vodkaa, Ylpeästi lande -markkinointikampanjan kehulista jatkuu. Sivustolla on tarjolla leikkimielinen landeopas ja siellä voi myös osallistua arvontaan ja voittaa loman Nurmijärvellä.

Nurmijärvi sanoo olevansa Suomen suurin kunta, sillä 43 000 asukkaansa kanssa se yltäisi kaupunkien listalla vasta sijalle 26.

"Osaamme nauraa itsellemme ja toisaalta kaupunkien ja maaseudun teennäiselle vastakkainasettelulle. Nurmijärvi on ylpeästi lande. Lande on Helsingin kieltä, mikä kertoo maantieteellisestä läheisyydestämme. Meille lande tarkoittaa turvallista ja mukavaa paikkaa, jossa on paljon sydämen sivistystä ja kaikkien on hyvä olla", Mäkelä sanoo.

"Me uskomme, että Suomessa on paljon ihmisiä, jotka haluavat asumiselle monipuolisia vaihtoehtoja. Kampanjamme onnistuminen mitataankin tonttikaupoilla."

Yrityksiä houkutellaan esimerkiksi uudelle Ilvesvuoren yritysalueelle ja Rajamäelle.