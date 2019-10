Pohjolan Sanomat jätti ison aukon kaupungin viestintään "Kuntalaiset ovat antaneet palautetta, että he eivät yhtään tiedä, mitä Kemissä tapahtuu"

Kari Salonen

Pohjolan Sanomien loppumisen myötä Lapin Kansa on ainoa päivälehti, joka ilmestyy Lapissa. Naapurimaakunnassa ilmestyy yhä Kainuun Sanomat.

Perinteikäs Peräpohjolan maakuntalehti Pohjolan Sanomat ilmestyi viimeisen kerran huhtikuussa 2017. Tosin Alma Media lakkautti sen itsenäisenä lehtenä jo vuonna 2015.

Käytännössä viimeisen puolentoista vuoden aikana Pohjolan Sanomat oli Lapin Kansan toinen painos, ja pääosa lehtien sisällöstä oli yhteistä.

Kemin kansliajohtajan Jukka Vilénin mukaan Meri-Lapin lehden loppuminen jätti ison loven Kemin kaupungin näkyvyyteen ja kuntalaisten arkeen.

”Jouduimme palkkaamaan kaupungille viestintäsuunnittelijan, koska kuntalaiset ovat antaneet palautetta, että he eivät yhtään tiedä, mitä Kemissä tapahtuu. Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa on selkeästi heikentynyt viime vuosina”, Vilén kertoo.

Pohjolan Sanomien jättämää aukkoa on pyritty paikkamaan Kemissä lisäämällä kaupungin omaa viestintää.

Kemiläinen-lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa, mutta muuten kaupungin viestintä tapahtuu hyvin pitkälle sosiaalisessa mediassa.

Kemin kaupunki osti oululaiselta yritykseltä mediaseurannan, jonka pohjalta kaupunki kokoaa mobiilisovellukseensa ja verkkosivuilleen uutiset, mitä Kemistä kirjoitetaan eri medioissa.

”Halusimme luoda kanavan, mistä kuntalaiset voivat seurata paikallisia uutisia. Toki koitamme myös satsata tapahtumakalentereihin, jotta ihmisillä olisi tietoa Kemin aktiviteeteista”, Vilén sanoo.

Rovaniemellä ilmestyvä Lapin Kansa kirjoittaa kansliajohtajan mukaan hyvin harvoin Kemi-Tornion asioista.

”Minulla on sellainen tuntuma, että kuntalaiset taisivat aika lailla äänestää jaloillansa, kun Pohjolan Sanomat loppui. Aika harva tilaa Kemissä Lapin Kansaa.”

Ylellä on Kemissä aluetoimitus, ja se on Vilénin mielestä osittain korvannut Pohjolan Sanomia. Välillä Yle uutisoi seutukunnan asioista taajaan ja välillä on hyvin hiljaista.

Lisäksi alueella ilmestyy kaksi kaupunkilehteä, Kemi-Tornio kerran viikossa ja Lounais-Lappi kahdesti viikossa. Vilén sanoo, että ilmaisjakelulehdistä näkee kyllä kauppojen ilmoitukset, mutta toimituksellista aineistoa niissä on vähän.

”Ihmiset toivovat, että Kemissä olisi nykyistä useammin ilmestyvä lehti, mutta tänä päivänä taitaa olla aika hankala saada lehtiä kannattaviksi.”

Vilénin mielestä Pohjolan Sanomat koitti loppuvaiheessa kilpailla liikaa valtakunnan ja maailman uutisista television, netin, radion ja isojen lehtien kanssa.

"Ihmiset kaipaavat paikallisia uutisia. Trumpin sanomiset ehtii lukea niin moneen kertaan muualta ennen aamun lehteä."