Suomen yritykset listattiin maineen mukaan: Ponsse hyvämaineisin – katso tästä listan pohjimmaiset

Tutkimuksen viiden maineikkaimman yhtiön joukosta neljällä on tausta perheyrittäjyydessä.

Lari Lievonen

Maineikkaimpien yritysten kärkikolmikko oli sama kuin edellisvuonna.

T-Median tekemästä vuosittaisesta Luottamus&Maine -tutkimuksesta selviää, että Suomen maineikkain yritys on toista vuotta peräkkäin metsäkoneyhtiö Ponsse. Hoiva-alan yritysten maine on samaan aikaan syöksynyt jyrkästi.

Maineikkaimpien yritysten kärkikolmikko oli sama kuin edellisvuonna. Hissi- ja liukuporrasyhtiö Kone nousi listauksen kokonaistuloksissa toiseksi, kun peliyhtiö Supercell luovutti sille viimevuotisen hopeasijansa ja tipahti pallilla sijan alaspäin.

Uusina kymmenen kärkiyrityksen listalle ovat nousseet Pekkaniska suoraan sijalle 4 ja Fiskars sijalle 6.

Keväällä hoivaskandaalissa ryvettyneelle Esperi Carelle mitattiin tämän vuoden heikoin mainepisteluku.

Hoiva-alan mainekriisi on nähtävissä muutoinkin tutkimuksen tuloksissa, sillä terveydenhuolto- ja hoivapalveluyritys Attendo on kokenut seitsemän vuoden mittaushistorian kovimman pudotuksen. Viime vuonna huonomaineisten yritysten listalle uutena tulokkaana tulleen Attendon pistemäärä on pudonnut vuoden aikana rajusti.

Tutkimuksen viiden maineikkaimman yhtiön joukosta neljä on taustaltaan perheyrityksiä. Asetelma poikkeaa suomalaisen elinkeinoelämän yleisestä rakenteesta.

”Vaikka perheyhtiöt ovat merkittävä osa elinkeinoelämää, tulosta voi sanoa huomattavaksi yliedustukseksi”, T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti toteaa tiedotteessa.

Perhetaustaiset yhtiöt käyttävät usein termiä perheyhtiön kvartaali. Termillä tarkoitetaan kahtakymmentäviittä vuotta eli neljännesvuosistaa, kun yleisimmin kvartaali tarkoittaa pörssinoteerattujen yritysten raportoinnissa kolmea peräkkäistä kuukautta eli neljännesvuotta.

”Mielestäni perheyhtiöiden kvartaali kuvastaa hienosti näiden yritysten suhtautumista johtamiseen. Tämän kaltainen, pitkän tähtäimen ajattelu edellyttää kestävien ja vastuullisten valintojen tekemistä ja niiden kanssa elämistä yhdessä yrityksen sidosryhmien kanssa”, Ruokolahti lisää.

Luottamus&Maine -tutkimuksessa yritysten maine selvitettiin tutkimalla suuren yleisön mielikuvia yrityksistä kahdeksan eri osatekijän avulla.

Arvioitavat maineen osa-alueet olivat vastuullisuus, hallinto, johto, talous, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut sekä työnantajakuva. Maineikkaimpia yrityksiä ovat ne, jotka kansalaiset arvioivat osatekijöiden pohjalta yhteismitallisesti vahvimmiksi.

Hyvämaineiset Top 10, Luottamus&Maine 2019

Yritys / Arvosana / Muutos edellisvuodesta 2018

1. Ponsse / 4.10 / -0.16

2. KONE / 3.98 / -0.03

3. Supercell / 3.97 / -0.08

4. Pekkaniska / 3.89 / Uusi!

5. Fazer / 3.79 / -0.05

6. Fiskars-konserni / 3.75 / Uusi!

7. OP Ryhmä / 3.65 / -0.03

8. Valio / 3.65 / 0.03

9. Lidl / 3.64 / Uusi!

10. Marimekko / 3.63 / -0.02

Huonomaineisimmat Top 10 kääntäen, Luottamus&Maine 2019

Yritys / Arvosana / Muutos edellisvuodesta 2018

10. Nordea / 2.93 / 0.11

9. Tieto / 2.91 / 0.08

8. Danske Bank / 2.88 / Uusi!

7. Facebook / 2.87 / Uusi!

6. Nestlé / 2.84 / -0.17

5. Posti / 2.33 / -0.12

4. Caruna / 2.31 / 0.07

3. Terrafame / 2.19 / 0.29

2. Attendo /2.12 / -0.57

1. Esperi Care / 1.89 / Uusi!

(huonomaineisin on siis numerolla yksi pohjimmaisena)

Fakta: Kyselytutkimuksen toteutus

Luottamus&Maine -tutkimus toteutettiin kesä–heinäkuussa 2019. Tutkimukseen vastasi yhteensä 9 577 suomalaista, jotka antoivat yhteensä 20 034 yritysarviota.

Julkistetut hyvä- ja heikkomaineisimmat yhtiöt valikoituivat tutkittavien yritysten joukkoon huhtikuussa 2019 toteutetun esitutkimuksen perusteella. Esitutkimuksessa 1 072 suomalaista nimesi spontaanisti kaksi mielestään erityisen hyvämaineista yritystä ja kaksi erityisen heikkomaineista yritystä.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat Manner-Suomen asukkaat. Otos on painotettu väestöä edustavaksi. Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on korkeintaan noin 1.0 prosenttiyksikköä suuntaansa.