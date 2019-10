Talvinopeusrajoituksiin aletaan siirtyä tänään – talvirenkaiden vaihto on ajankohtaista kautta maan, muistuttaa Liikenneturva

Talvinopeudet tulevat voimaan viikonloppuun mennessä siihen tahtiin kun urakoitsijat ehtivät vaihtaa liikennemerkkejä. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Liikenneturva kehottaa autoilijoita varmistamaan, että auton alla on keliin sopivat renkaat. Sää on laskenut pakkasen puolelle eteläisessäkin Suomessa, ja tiet ovat monin paikoin liukkaat. Erityisesti aamulla kesärenkaat voivat jo olla vaaraksi kaikkialla Suomessa.

Talvirenkaiden vaihto onkin Liikenneturvan mukaan laajalti ajankohtaista, vaikka joissain ajoympäristöissä kesärenkailla saattaa vielä pärjätä. Sopimattomilla renkailla varusteltu auto on syytä jättää kotiin.

Vaihdon yhteydessä renkaiden kunto on syytä tarkistaa, Liikenneturva muistuttaa. Oleellista on varmistaa, että renkaissa on riittävät urasyvyydet ja niiden paineet ovat kohdillaan.

Talvinopeusrajoituksiin aletaan siirtyä koko Suomessa tänään. Ajonopeuksia alennetaan valtaosalla moottoriteitä ja maanteitä.

Talvinopeudet tulevat voimaan viikonloppuun mennessä siihen tahtiin kun urakoitsijat ehtivät vaihtaa liikennemerkkejä.

Maanteillä nopeus lasketaan yleensä 80 kilometriin tunnissa. 100 kilometrin nopeusrajoitus jää voimaan osalla vähäliikenteisistä teistä.

Moottoriteiden nopeudet alennetaan 100 kilometriin tunnissa. Poikkeuksena ovat moottoritieosuudet, joilla on vaihtuvat nopeusrajoitukset. Niillä voi olla käytössä 120 kilometrin nopeusrajoitus valoisana aikana säästä riippuen marraskuun loppuun.