Kuura ja jäätyneet tienpinnat heikentävät ajokeliä aamulla – lauhinta on etelärannikolla

Lumisade haittaa taas liikennettä pohjoisessa. Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Ajokeli on aamulla paikoin huono kuuraisten teiden ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen huonosta ajokelistä pohjalaismaakuntiin sekä Lapin eteläosaan.

Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosassa on sunnuntaina aamulla pilvistä ja paikoin vesi- tai räntäsadetta. Pohjois-Karjalassa sataa lunta.

Lämpötila liikkuu päivän mittaan kahden pakkasasteen ja kuuden lämpöasteen välillä. Lauhinta on etelärannikolla.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on pilvistä, idässä on paikoin lumi- tai räntäsadetta. Lämpötila on päivällä nollasta asteesta viiteen pakkasasteeseen.

Lapissa on pilvistä lähinnä idässä ja monin paikoin sataa lunta. Pakkasta on 5–20 astetta.

Sää poutaantuu ja iltaa kohden selkenee suuressa osassa maata,