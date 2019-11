Kelan uudeksi pääjohtajaksi nousemassa yllättäen Outi Antila – hävisi viimeksi paikan arvalla

Outi Antila työskentelee ylijohtajana sosiaali- ja terveysministeriössä. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Kelan valtuusto esittää Kelan uudeksi pääjohtajaksi yllättäen ylijohtaja Outi Antilaa sosiaali- ja terveysministeriöstä. Antila voitti valtuutettujen äänestyksessä Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainion äänin 8–4. Presidentin on vielä vahvistettava nimitys.

Valtuutettujen työvaliokunta oli esittänyt pääjohtajaksi joko Tainiota tai professori Lasse Lehtosta.

Antila oli lähellä tulla valituksi jo viime kerralla, mutta hän hävisi vaalin arvalla nykyiselle pääjohtajalle Elli Aaltoselle.

"Kelan pääjohtajan valinta on yksi valtuutettujen merkittävimmistä tehtävistä. Kela saa Antilasta sekä osaamisensa että kokemuksensa puolesta osaavan johtajan luotsaamaan entistä ihmislähtöisempää Kelaa samaan aikaan, kun sosiaaliturvajärjestelmään kohdistuu vahvoja uudistuspaineita", sanoo Kelan valtuutettujen puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo (ps.) tiedotteessa.

Antila aloittaa uudessa tehtävässään tammikuun alussa, kun Aaltonen jää eläkkeelle. Antila siirtyy uuteen tehtäväänsä sosiaali- ja terveysministeriön sosiaaliturva- ja vakuutusosaston ylijohtajan paikalta. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti.

Kelan pääjohtajan paikkaa on pidetty keskustan läänityksenä.

Antilalla ei ole minkään puolueen jäsenkirjaa, mutta hän on aiemmin toiminut Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitossa. Hän on kuvannut ajatteluaan alkiolaiseksi. Tainio on entinen SDP:n kansanedustaja.