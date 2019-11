Seinäjoelta erikoinen markkinointitempaus: Yrittää houkutella joulupukin asumaan – jopa parkkiruudut poroille valmiina

Seinäjoen kaupunki

Joulupukin toimintojen siirtäminen Seinäjoelle olisi kaupungin mielestä monestakin syystä järkevää ja käytännöllistä. Jopa parkkiruudut poroille ovat valmiina.

Jo aiemmin avaruuden pääkaupungiksi julistautunut Seinäjoki käynnistää erikoisen kampanjan, jonka tarkoituksena on saada joulupukki muuttamaan kaupunkiin ainakin joulunodotuksen ajaksi.

Seinäjoella on luvattu, että avaruuden pääkaupungissa on tilaa kaikelle hyvälle, joten tilaa on tietysti myös joulupukille. Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen viranomaispäätöksellä kaupunki onkin jo lähestynyt joulupukkia ja ehdottanut, että pukki valmistautuisi tänä vuonna jouluun Seinäjoella.

"Keskeinen sijainti ja erittäin monipuoliset ostosmahdollisuudet ovat vahvuuksiamme. Seinäjoki on kokoonsa nähden kaupan jättiläinen. Alueella on lähes 600 kauppaa", kaupungin kehitysyhtiö Into Seinäjoen markkinointipäällikkö Sanna Männikkö sanoo tiedotteessa.

Männikkö huomauttaa, että myös joulupukkia varten räätälöityjä poroparkkeja on varattu merkittävimpien kauppakeskusten pihoille.

"Syötävää riittää takuuvarmasti kaikille tontuille, koska Seinäjoella tuotetaan muutama miljoona kiloa joulukinkkua. Kaupungissa toimii myös maailman ainoa potkukelkkatehdas", Männikkö jatkaa.

On selvää, että tempaus tehdään pilke silmäkulmassa, mutta tästä huolimatta tavoitteet kampanjalle on asetettu tosissaan. Kutsut joulupukille näkyvät ainakin kaupungin katukuvassa, sosiaalisen median kanavissa sekä verkkomainonnassa.

Seinäjoen kaupunki myöntää, että joulupukille esitettävän kutsun varsinainen tarkoitus on huomion herättäminen.

"Jos pystymme palvelemaan joulupukkia, olemme varmasti päteviä palvelemaan kaikkia muitakin joulunviettäjiä. Tavoitteena on saada lisää asiakkaita kaupungissa toimiville yrityksille ja vahvistaa Seinäjoen asemaa keskisen Suomen kaupan keskuksena", markkinointipäällikkö painottaa.