Kuorma-auton kuljettajat, talonrakentajat ja myyntiedustajat – tiesitkö näitä isien yleisimmiksi ammattiryhmiksi?

Tilastokeskus on koonnut sunnuntaina vietettävän isänpäivän kunniaksi tilastotietoja suomalaisista isistä.

Timo Rintakoski

Isien yleisimpiä ammattiryhmiä ovat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, talonrakentajat ja myyntiedustajat.

Noin 1,27 miljoonaa isää viettää tänä sunnuntaina isänpäivää. Tilastokeskus on koonnut juhlan kunniaksi tilastotietoja suomalaisista isistä.

Yhdellä isällä on Suomessa keskimäärin 2,25 lasta. Eniten on kahden lapsen isiä, joita on runsaat 556 000.

Yhden lapsen isiä on noin 310 900 ja kolmen lapsen isiä noin 270 000. Isiä, joilla 4 lasta tai enemmän, on noin 10 prosenttia isistä.

Miesten ikä ensimmäisen lapsen syntyessä on keskimäärin 31,4 vuotta. Viime vuonna isäksi tuli ensimmäistä kertaa noin 18 800 miestä.

Väestöntutkimuslaitoksen perhebarometrissa selvitetään suomalaisten lastensaantitoiveita. Kyselyn mukaan vuonna 2018 keskimääräinen lapsilukuihanne 20–59-vuotiailla suomalaisilla oli 2,17 lasta.

Miesten keskimääräinen lapsilukuihanne, 2,06 lasta, oli noin 0,2 lasta pienempi kuin naisilla.

Lapsiperheitä on Suomessa lähes 562 000. Lapsiperheissä elää noin 2,1 miljoonaa henkilöä, mikä on lähes 37 prosenttia väestöstä.

Yleisin lapsiperhemuoto koostuu avioparista ja lapsista. Tällaisia perheitä on lähes 58 prosenttia lapsiperheistä.

Aviopariperheiden osuus lapsiperheistä vaihtelee maakunnittain Keski-Pohjanmaan 65 prosentin ja Ahvenanmaan 47 prosentin välillä.

Yhden vanhemman lapsiperheitä on vähiten Pohjanmaalla ja suhteellisesti eniten yhden vanhemman lapsiperheitä on Kymenlaaksossa.

Isien yleisimpiä ammattiryhmiä ovat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, talonrakentajat ja myyntiedustajat.

Suomessa isyysvapaa on pituudeltaan noin 9 viikkoa, josta isä voi olla kotona samaan aikaan äidin kanssa enintään 18 arkipäivää.

Tämän lisäksi isä voi pitää vanhempainvapaata, jonka vanhemmat saavat jakaa keskenään haluamallaan tavalla. Vanhempainvapaan yhteenlaskettu kesto on noin puoli vuotta.

Pisimmät vain isille omistetut perhevapaat ovat Koreassa (53 viikkoa) ja Japanissa (52 viikkoa), mutta niiden käyttö on vähäistä.