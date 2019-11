Näin Postin lakko vaikuttaa Ruokaviraston toimintaan: Pakettipalveluissa häiriöitä, laskuja ei käsitellä, tukipäätösten postituksessa viiveitä

Ruokavirasto huomauttaa, että lakolla on joitain vaikutuksia, joita viraston asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden on hyvä huomioida.

Jarkko Sirkiä

Maatalousinvestointien paperisten tukipäätösten toimituksissa on postilakon vuoksi viiveitä.

Postin jakelupalvelut ovat lakossa ensi viikon maanantaista lähtien parin viikon ajan. Ruokavirasto huomauttaa, että lakolla on joitain vaikutuksia, joita viraston asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden on hyvä huomioida.

Virasto kertoo, että postilakon aikana pakettipalveluissa saattaa esiintyä häiriöitä. Ruokaviraston laboratoriopalveluista toivotaan, että asiakkaat lähettäisivät näytepaketit Matkahuollon kautta.

Kiireelliset, korkeintaan kaksi kiloa painavat näytteet voit Postin lakon aikana lähettää keltamustaraidallisissa laatikoissa Kuopioon tai Helsinkiin pikavastauslähetystunnuksia käyttäen.

Laatikon oikeaan yläkulmaan tulisi tällöin merkitä, että vastaanottaja maksaa postimaksun. Laatikko on vietävä Postiin ja siihen on pyydettävä express-viivakooditarra sekä erillinen express-tarra.

Lakon aikana Ruokavirasto ei tee laskutusta. Jos lakko päättyy ilmoitettua aikaisemmin, Ruokavirasto palaa normaaliin laskutusaikatauluun. Virasto korostaa tiedotteessaan, että lakosta johtuvista syistä ei aiheudu asiakkaille viivästysseuraamuksia.

Ruokavirasto kannustaa hakemaan maaseudun kehittämistuet ensisijaisesti sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Sähköisesti hakeneet saavat myös päätöksen sähköisesti. Jos sähköinen haku ei kuitenkaan jostain syystä ole mahdollista, hakijan kannattaa toimittaa paperihakemuksensa suoraan ely-keskukseen tai Leader-ryhmään.

Jos yritys- tai hanketuen hakija on jo lähettänyt paperihakemuksensa postissa, hakijan kannattaa varmistaa, että hakemus on mennyt perille, ennen kuin aloittaa hankkeen omalla riskillään. Virasto korostaa, että hakemus tulee vireille vasta, kun se on saapunut ely-keskukselle tai Leader-ryhmälle.

Maatalousinvestointien paperisten tukipäätösten toimituksissa on postilakon vuoksi viiveitä. Jos hakija on hakenut tuen sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa, hän saa myös päätöksensä sähköisesti asiointipalveluun. Ruokavirasto painottaa, että maatalousinvestoinnin toteuttamista ei saa aloittaa ennen kuin myönteinen tukipäätös on tehty.

Ruokaviraston mukaan ely-keskuksia ja kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita on ohjeistettu, ettei maaseudun kehittämistukien ja viljelijätukien takaisinperintäpäätöksiä tehdä postilakon aikana, koska päätöksiä ja maksulippuja ei voida toimittaa asiakkaille.

Lakon aikana postiteta myöskään viljelijätukien kuulemiskirjeitä, tukipäätöksiä, sitoumuspäätöksiä, sopimuspäätöksiä eikä talviaikaisen asiakirjavalvonnan asiakirjapyyntöjä.